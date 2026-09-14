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Incautaron en Alvear una avioneta requerida en una investigación por narcotráfico

La aeronave está mencionada en una causa judicial por tráfico de drogas en San Nicolás

14 de septiembre 2026 · 07:04hs
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Personal policial de Santa Fe y Buenos Aires junto a la avioneta incautada en Alvear

Foto. PDI

Personal policial de Santa Fe y Buenos Aires junto a la avioneta incautada en Alvear

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDi) de Santa Fe incautaron durante el fin de semana una avioneta anfibia que era requerida judicialmente en el marco de una investigación realizada en San Nicolás por narcotráfico.

El procedimiento se llevó adelante el viernes pasado, pero trascendió ayer a la tarde. El lugar donde se secuestró el avión fue la localidad de Alvear. La medida se originó a partir de un exhorto solicitado por el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, en una causa por comercialización de estupefacientes, en la que interviene la Fiscalía de San Nicolás.

En ese contexto, efectivos de la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata (BORI) de PDI, realizaron el procedimiento en un aeroclub de la localidad de Alvear, junto a personal de Policía de Drogas Ilícitas de San Nicolás y de Prefectura Naval Argentina.

Cómo fue el procedimiento en el aeródromo de Alvear

Durante el registro fue localizada una aeronave anfibia de color blanco, con ploteos rojos en sus alas y parte frontal, matrícula LV-X436, la cual se encontraba expresamente requerida en la orden judicial. Luego de las consultas realizadas con la autoridad judicial de San Nicolás, se dispuso el secuestro de la aeronave, que quedó a disposición de la investigación.

>> Leer más: Avioneta narco en Villa Eloísa: detuvieron a los hermanos oriundos de Roldán

Asimismo, la medida fue comunicada a las autoridades judiciales de la provincia de Santa Fe, quienes, interiorizadas del procedimiento, dispusieron continuar conforme a lo requerido por la Justicia bonaerense.

Finalmente, las actuaciones y la aeronave secuestrada fueron entregadas al personal policial de San Nicolás, que continúa con las diligencias correspondientes en el marco de la causa.

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