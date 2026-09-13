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Con un gol mal cobrado, Manchester City se quedó con el derbi

Ya con el resultado consumado, el organismo rector de los árbitros de la Liga Premier admitió que Enzo Fernández estaba adelantado y reconoció un “error de juicio”

13 de septiembre 2026 · 22:13hs
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Con un gol mal cobrado, Manchester City se quedó con el derbi

El derbi de Manchester estaba complicado para el City, que jugaba en Old Trafford con un hombre menos desde los 23'. Hasta que, ya en el segundo tiempo, Enzo Fernández quedó en una clara posición adelantada antes del gol de Erling Haaland. Pero el VAR revirtió la decisión inicial, cobró el gol y Manchester United quedó masticando bronca al perder con un jugador de más y un gol que, tras el partido, el organismo rector de los árbitros de la Liga Premier admitió que debió anular pero reconoció un “error de juicio”.

Los jugadores del United estaban indignados por la decisión de sancionar el gol a instancias del VAR, ya que Enzo Fernández estaba claramente en posición adelantada cuando salió el pase. Pero la Liga Premier dijo que el gol se cobró porque, pese a intentar cabecear, el argentino no la tocó antes de que llegara a Haaland por el segundo palo para empujarla a la red.

Sin embargo, las reglas del fútbol establecen que un jugador está interfiriendo en el juego cuando “claramente intenta jugar un balón” o “disputa el balón con un oponente”.

El organismo arbitral que supervisa los partidos de la Liga Premier, Pro Ref, dijo en la noche del domingo que el VAR “no reconoció el probable impacto” de la posición de Enzo y “debió haber recomendado una revisión en el campo”.

Pro Ref dijo que se había puesto en contacto con el United para reconocer un “error de juicio”, que no será de mucho consuelo para los derrotados.

Licha Martínez dijo que fue una “injusticia” y el entrenador Michael Carrick sentenció: “No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Es realmente preocupante si así es como ven el juego quienes están arbitrando”.

Manchester United sumó así su segunda derrota de la temporada tras cuatro partidos.

Phil Foden se fue expulsado a los 23'. Con un hombre de más, United estrelló el balón en el palo en los dos tiempos: primero con un tiro libre de larga distancia de Marcus Rashford y luego con un remate de Kobbie Mainoo desde el borde del área.

Fue debut con triunfo para Enzo Maresca en el derbi de Manchester, desde que tomó el relevo de Pep Guardiola. “La tarjeta roja cambió el plan del partido, pero hay que reconocer el mérito de los jugadores y su esfuerzo, espíritu y unión, fue brillante”, sostuvo el DT.

En tanto, Haaland se convirtió en el máximo goleador en la historia del derbi de Manchester en la Liga Premier con nueve festejos. Superó a Wayne Rooney y Sergio Agüero, ambos con ocho.

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