El gobierno de Turquía endurece la represión contra grupos LGBT

Denunciaron "una operación política" y cargos falsos. Las autoridades afirmaron que protegen "a los niños, la institución de la familia y el orden público"

Las autoridades turcas detuvieron a gran cantidad de integrantes de distintos grupos LGBT este domingo, irrumpieron en oficinas de asociaciones y allanaron lugares de reunión.

En una escalada de la represión dirigida a grupos LGBT, particularmente en la previa de las elecciones, se realizaron allanamientos policiales simultáneos durante la madrugada en las principales ciudades de Estambul, Ankara, Izmir, Aydin y Mersin.

El ministro de Justicia, Akin Gurlek, anunció en redes sociales que la investigación que involucra 162 personas, nueve asociaciones y 13 negocios tenía como objetivo “proteger a los niños, la institución de la familia y el orden público”, tal como lo establece la orden del presidente Recep Tayyip Erdogan relacionada con las familias y los niños.

“De acuerdo con el deber de proteger a las familias y a los niños que la Constitución asigna al Estado, ¡no se tolerará ninguna organización criminal, red de abusos o actividad ilegal que tenga como objetivo a niños, jóvenes o familias!”, afirmó Gurlek.

Los operativos tuvieron como objetivo a integrantes de varios grupos de lucha por los derechos LGBT y de concientización sobre el VIH. El gobierno también bloqueó los sitios web de las organizaciones.

La Asociación de Derechos Humanos sostuvo que “esto no es una investigación judicial; es una operación política destinada a forzar a la sociedad a un modelo familiar monolítico y a depurar a la comunidad LGBTI+ y a la sociedad civil independiente bajo el pretexto de proteger a la familia y a los niños”.

Y añadió: “Incluir cargos no relacionados, como formar una organización criminal, drogas, prostitución y obscenidad, no sirve para revelar la verdad, sino para incriminar a toda la comunidad”.

El gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo, de corte religioso conservador, apunta directamente contra los grupos LGBT para ganar la simpatía de los sectores más conservadores de su base. En 2015 prohibió las celebraciones del Orgullo de Estambul, que en años anteriores había reunido a decenas de miles de asistentes. Este verano se le denegó un permiso para atracar en Turquía a un crucero LGBT que recorre el Mediterráneo.

El Imperio Otomano, predecesor de la república moderna de Turquía, despenalizó la homosexualidad en 1858. Sin embargo, todavía existe una discriminación social significativa.