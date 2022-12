Pone primera un desarrollo frenado desde hace una década

El desarrollo en cuestión se emplaza en un predio de 4 hectáreas que supo pertenecer al club Tiro Federal Argentino, una histórica institución local que tenía su campo de tiro en Rondeau al 2.900. En pleno auge del plan Procrear -durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner-, las tierras fueron cedidas al Estado nacional para levantar un complejo de edificios, que por ese entonces totalizaban 360 viviendas.

Durante la gestión de Cambiemos, la fórmula de construcción mutó y se llegó a firmar un contrato de articulación público privada, donde el Estado traspasó la titularidad del terreno a las constructoras comprometidas al desarrollo de la obra. El cambio generó una fuerte polémica, porque reducía sensiblemente el número de unidades destinadas al plan nacional.

Con el regreso del peronismo a la Casa Rosada, se abrió una negociación con los privados, que terminaron devolviendo la posesión de las tierras, en el marco de un nuevo proceso licitatorio. "Cuando asumimos volvimos a la lógica del Procrear anterior, con la presencia del Estado generando viviendas, porque entendíamos que todo lo que se había realizado anteriormente generaba grandes problemas", explicó Scatolini.

"Estamos ultimando detalles para la firma de los contratos, pero se va a hacer en estos días. La semana pasada estuvo nuestro subsecretario en Rosario. La idea es que las obras comiencen en enero", anticipó el funcionario, quien planteó que el plazo de obra es de 16 meses, al tiempo que la inversión total supera los $8.500 millones.

Según se informó, el desarrollo contempla la ejecución de 576 viviendas, de las cuales se construirán 64 unidades tipo monoambiente; 211 con un dormitorio; 134 con dos; 9 viviendas con dos habitaciones aptas para personas con movilidad reducida; 155 viviendas con tres dormitorios; y 3 viviendas con tres habitaciones aptas para personas con movilidad reducida.

Respecto a la futura adjudicación de las unidades, Scatolini dijo que recién se abrirán las inscripciones una vez que el avance de obras ronde el 70%, "lo que podría ser para finales del año que viene". En cualquier caso, se aplicará la misma fórmula del plan Casa Propia, donde las cuotas a pagar nunca superen el 25% del salario familiar.

El gobierno santafesino había informado oportunamente cuáles son los requisitos para acceder a las viviendas: no haber resultado beneficiado con planes de vivienda en los últimos diez años; no tener, tanto el titular como el cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre; demostrar, como mínimo, 12 meses de continuidad laboral registrada y no registrar antecedentes negativos en el sistema financiero durante el último año, entre otras cuestiones.