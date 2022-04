El diálogo tenso que tuvo con su superior y le costó el cargo al jefe de policía de Rosario

Natalio Marciani fue relevado tras una discordia con la jefa provincial de la fuerza. No hay ninguna causa por delito.

Un diálogo que mantuvo a las ocho de la noche del domingo por WhatsApp con la jefa de policía de policía de provincia Emilse Chimenti fue lo que terminó con la gestión de Natalio Marciani como jefe de la Unidad Regional II. En ese intercambio que está registrado en los dos teléfonos Marciani le dice a Chimenti que proveedores le cuentan que el responsable de finanzas de la fuerza a nivel provincial le están reclamando dinero de parte de ella. No utiliza esas palabras pero el significado en ese sentido a la jefa le pareció muy elocuente. "Denuncialo", le dice Chimenti, a lo que el jefe de Rosario repone que no lo hará: "Yo tengo códigos". A las 9 de la mañana del día siguiente la jefa de policía se presentó en la Fiscalía Regional de Rosario. Eso motivó una hora y media más tarde el allanamiento de la Jefatura de Rosario. Y este jueves a mediodía el relevo de Marciani de su cargo .

La situación tiene distintos perfiles según el ámbito analizado. Desde el punto de vista de la jefa de policía la sola sugerencia de que en el área de compras de la fuerza provincial estaban pidiendo retornos en su nombre era un agravio y un acto de desafío a su autoridad jerárquica en el tono formulado y sobre todo si no era denunciado. En el ámbito del Ministerio Público de la Acusación, una vez formulada la presentación, aparecía una posible omisión de denuncia que un funcionario público ante la alusión a un delito debe hacer. No obstante hasta ahora no hay ninguna evidencia de ilícito constatada. Para intentar determinar si hubo se secuestraron los teléfonos de cuatro altos oficiales. Entre ellos el de Betina Gobernatori, subjefa de policía de Rosario, que es quien reemplazó interinamente a Marciani.