Pichetto impulsa un frente de centro, capitalista y productivo junto a Cristina

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto reveló que en la reciente reunión que mantuvo con la expresidenta Cristina Kirchner coincidieron en la necesidad de erigir de cara a las elecciones de 2027 “un frente nacional” con características parecidas “a lo que construyó Lula para enfrentar a (Jair) Bolsonaro” en Brasil.
Pichetto, quien visitó a la exmandataria en su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, explicó que un frente de esas características debería sumar a "todos los partidos democráticos del centro nacional que pueden confluir en un programa que tiene que ser capitalista y productivo".
“Nada de un esquema viejo de intervencionismo, de Estado presente y toda esa paparruchada que ya fracasó y forma parte de una estética vieja”, afirmó el titular del bloque de Encuentro Federal.
Cristina y Pichetto, cara a cara
Acerca del encuentro con Cristina, el legislador dijo: “Fue una reunión fraternal en la que hablamos del presente y del futuro, no del pasado”. Y puntualizó que hacía “más de 10 años” que no estaba cara a cara con la actual presidenta nacional del PJ “después de haber trabajado juntos durante dos décadas”.
“El peronismo necesita una propuesta capitalista, productiva, por el centro, que dé previsibilidad y garantías a los inversores y los agentes económicos. Por ejemplo, no se pueden impulsar ideas peligrosas que impliquen que en un solo movimiento un dólar que vale 1.500 pase a valer 3.000”, explicó.
En ese marco, pidió “un debate profundo” como se hizo en la década del 80 con “la renovación” impulsada por Antonio Cafiero, Carlos Menem, José Manuel de la Sota y Carlos Grosso, que implicó “salir de un modelo autoritario para pasar a otro democrático y ser un partido del sistema”.
“El armado debe ser con todos y no tener prejuicios”, dijo Pichetto, quien sostuvo: “El peronismo tiene que hablar de cosas simples y que le lleguen a la gente. Hay que hablar de la defensa de la industria nacional y hacer todo lo contrario a lo que hace el presidente (Javier Milei)”.