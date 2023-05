Cecilia Trabattoni: la rosarina que organiza bodas de lujo en el mundo

Pero empecemos por el principio. Cuenta Cecilia que su formación inicial fue en el colegio Misericordia, y que cuando era pequeña le tocó empezar a trabajar por primera vez porque su papá se había quedado sin trabajo en los años 90. No es para ella una historia triste, sino de aprendizaje e incluso tuvo algo de juego. Porque la familia montó una empresa familiar de sellos y como son cinco hermanos a todos les tocaba pegar sellos, recorrer pasillos, llevar cartas. Incluso recuerda que alguna amiga la ayudaba en la tarea de pegado cuando iba a su casa. Años después Cecilia comenzó a estudiar abogacía en la UCA, cursó hasta el cuarto año y cuando empezó a trabajar en Tribunales decidió que ese no era su camino. Fue allí cuando con un grupo de amigos de la Pastoral de la facultad organizaron un recital para los chicos del barrio Las Flores y ella, que había dejado la carrera, era quien tenía más tiempo para dedicarle a la organización del evento. “Me gustó, hice todo lo básico de un evento y cuando terminó me puse a averiguar dónde podía estudiar”, recuerda. Empezó a formarse en eventos, protocolo, ceremonial y así comenzó este camino.