Carloni habló de Vecchio: "No le prohibimos la entrada"

C entral le comunicó a Emiliano Vecchio y a varios jugadores más, que no será tenido en cuenta para lo que vendrá . En otro contexto no sería un hecho grave ni muchos menos. Todo está enmarcado dentro de las denominadas leyes de las reglas futboleras. También es verdad que esta puntual decisión dirigencial potenció ciertos conflictos reinantes puertas hacia adentro. A eso hay que sumarle que la actual gestión terminó despidiendo por la puerta de atrás a otro hijo de la casa con tal de salvarse el propio pellejo . En medio de este contexto, el enganche hizo un posteo en la red social Instagram en la que expresó que “tengo prohibido ir a arroyo seco” (sic). Frente a esta declaración, quien salió a aclarar el tema fue el vicepresidente canalla Ricardo Carloni . “Primero que nada quiero desmentir lo que está diciendo. Es decir, no tiene prohibida la entrada al country de Arroyo Seco” , expresó el vicepresidente primero. El dirigente luego le afirmó a este medio que este mismo martes buscarán “rescindirle el contrato o cederlo a préstamo” . Mientras que después confesó que el 10 “necesita ayuda de un profesional, me preocupa la persona antes que el jugador” .

Vecchio pasó de ser el héroe de un equipo limitado por faltas de recursos al villano del proceso que encabeza a los ponchazos Leandro Somoza , quien recién está ejerciendo el cargo de entrenador principal. El capitán vivió un semestre frenético. Ahora deberá replantearse qué hará de su futuro inmediato porque desde Central le informaron que no formará parte del nuevo proyecto cuando el plantel retome este viernes la actividad deportiva para encarar la pretemporada.

Ante este cuadro de situación, el 10 hizo una pausa en sus vacaciones y emitió un mensaje en la red social Instagram. “Hola familia Canalla... Le cuento que ayer (por el domingo) el club me comunicó que no sigo siendo parte del plantel... ( tengo prohibido ir a arroyo seco ) gracias por el apoyo... En estos días me voy a despedir como ustedes se merecen... Besos a todos”, expresó el enganche este lunes.

Con respecto a este tema, quien brindó la palabra oficial fue Ricardo Carloni. “Primero que nada quiero desmentir lo que está diciendo Emiliano. Vecchio. No tiene prohibida la entrada al country de Arroyo Seco. Desde la parte dirigencial no dimos esa orden”, le dijo el dirigente a Ovación.

A la hora de referirse a la determinación de prescindir al enganche de toda posibilidad de hacer una buena pretemporada para ponerse bien en lo físico, Carloni fue tajante. “Es una decisión pura y exclusivamente deportiva. No hay nada personal. Es más, desmiento todos esos rumores que dicen y que apuntan a que todo esto es por temas netamente políticos”, aclaró el vicepresidente canalla, teniendo en cuenta que Vecchio tiene una gran relación con el candidato a presidente por la agrupación Origen Canalla, Diego Lavezzi.

“Acá se mira sólo en lo deportivo”, continuó el directivo canalla ante la insistencia que es llamativo que Central se haya dado el lujo asiático de prescindir de un jugador de la talla técnica de Vecchio. Sobre todo sabiendo que el plantel no tiene un reemplazante natural como que el club no cuenta con los recursos financieros como para sumar un refuerzo de su jerarquía.

Carloni también se mostró preocupado por el jugador. “Esto si es a nivel personal. Me preocupa más Vecchio persona, que jugador. Necesita una ayuda profesional. Quiero dejar sentado que no tengo nada personal contra él. Además, defiendo a todos los integrantes de la comisión directiva porque ellos tampoco tienen nada contra Emiliano”, añadió el vice canalla.

La postura de Central es contundente. No piensa retener a quien hasta el reciente torneo fuera su capitán. Incluso, proyecta cortar el vínculo contractual, que caducará recién en diciembre de 2023, por cierto. Aunque también es verdad que si aparece una propuesta para cederlo no podrán barreras. Al menos eso es lo que indican la previa y desde el marco teórico los directivos.

Es por eso que Ricardo Carloni informó que “la postura de la institución es rescindirle o darlo a préstamo. Lo mismo será aplicable para el resto de los jugadores que tampoco serán tenidos en cuenta”.

Cabe recordar que Leandro Somoza entregó una lista de prescindibles donde figuran los zagueros centrales Cristian Báez y Ricardo Garay, los volantes Martín Rabuñal, Emiliano Vecchio y Michael Covea, y el atacante Milton Caraglio.

Muchas deudas a saldar

Ricardo Carloni dejó sentado que buscarán rescindir los contratos de los jugadores que el entrenador Leandro Somoza no tendrá en cuenta para la próxima temporada. Ellos son Cristian Báez, Ricardo Garay, Martín Rabuñal, Emiliano Vecchio, Michael Covea y Milton Caraglio. Lo que también deberán resolver con la misma rapidez los dirigentes es cómo solucionarán las deudas que mantienen, no solo con este selecto grupo, sino además con otros profesionales. Desde el club deberán también definir el tema Lucas Gamba, cuyo vínculo finalizará en junio. Sobre todo porque la institución mantiene una importante deuda.