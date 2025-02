Cada maestrito con su librito: el gobierno y su plan en la paritaria docente

En plena paritaria docente , el gobierno provincial ratificó su metodología para garantizar el inicio del ciclo lectivo 2025 con la Asistencia Perfecta ampliada , eventuales descuentos y el viento de cola de una inflación desacelerada para la oferta salarial. A su vez, decide correrse de lo estrictamente salarial para hablar de un "fortalecimiento del sistema educativo" en términos de infraestructura y políticas pedagógicas que cambió la dinámica de los docentes, por ejemplo, a la hora de no hacer paros.

A una semana del inicio de clases y con la propuesta de aumento sobre la mesa, el gobierno salió a reafirmar su plan y no perderle pisada al proceso paritario. Desde el vamos descarta toda demora para el comienzo de clases del próximo lunes 24 de febrero. Para sostener esto plantea motivos materiales y también menos palpables.

“Cuando se fortalece el sistema cambian las conductas y cómo me relaciono con la escuela. Estamos construyendo una relación virtuosa con la escuela. No siempre fue reconocido el compromiso del docente y nosotros reconocemos el esfuerzo no solamente con lo económico sino de un montón de maneras. El docente se empieza a sentir mejor porque tiene más elementos y recursos para hacer las cosas bien. Y eso impacta en la adhesión a medidas de fuerzas y en otras cuestiones”, afirmó Goity.