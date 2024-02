Sofía Clerici, novia de Martín Insaurralde, confesó que toma sangre para mantenerse joven

En septiembre del año pasado, la modelo Sofía Clerici irrumpió en la escena mediática luego de compartir fotos de unas vacaciones de lujo junto a Martín Insaurralde, ex intendente de Lomas de Zamora y ex jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires . En las imágenes seveía al político y a la joven en un yate en las costas de Marbella tomando champagne y causaron crítica tanto en la militancia como en la oposición. Unos meses después de este escándalo, el nombre de Clerici volvió a ser tendencia en las redes sociales, esta vez por un motivo más peculiar.

Luego de esta interacción, la casilla de mensajes de Clerici se llenó de interrogantes.

"Para los que no me creen, tengo siempre 9 tubos en mi heladera/ freezer de sangre, y me tomo 1/4 o medio tubo por semana, a veces en shot (cuando quiero algo más intenso) o lo mezclo en bebidas en este caso lo hice con frutos rojos", escribió Sofía Clerici en una historia de Instagram donde el pequeño tubo con sangre humana que llevaba en su bolso.

Además, expresó que esta ingesta es lo que la hace lucir como una "muñeca de porcelana". No obstante, le dijo a sus followers que si querían que comparta más información de su extraño ritual, debía ser invitada a un programa de televisión.

Por otro lado, un detalle que preocupó a muchos usuarios es que la joven no reveló a quién pertenecía la sangre, pero, otros cibernautas dieron por hecho que era su propia sangre.