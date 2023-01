Por la sequía, esperan que el precio de la carne se dispare en las próximas semanas

Esta situación dispara decisiones drásticas de parte de los productores que impactan e impactarán en el precio de la carne en góndola en los próximos meses.

Una de esas decisiones es poner en el mercado de forma prematura el ganado destinado para faenar, decisión fundamentada en el temor de que esos animales sigan muriendo. Esto produce que a corto plazo se esté dando una sobreoferta que paraliza el precio de la carne. Sin embargo, esta situación tendrá un efecto rebote en las próxima semanas y meses, y desde el sector ya estiman que habrá "fuertes aumentos" producto de que no habrá oferta que equipare a la demanda.

Antonio D'angelo, integrante de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (Cafrisa) y de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), dijo: "Uno de los factores que va a disparar el precio de la carne hacia el alza es la situación natural que se vive hoy. La falta de pasturas y la falta de agua hacen que el productor esté vendiendo mucha hacienda que normalmente en esta época se retiene para venderla cuando esté completo el ciclo, en junio, julio y tal vez agosto". Y añadió: "Dadas las contingencias climáticas negativas, el productor trata de vender esté como esté el animal, sin terminar el proceso, porque prefiere sacarle un mal precio antes de que se muera".

Esto está generando una oferta excesiva para la demanda que hay en la actualidad. Así lo exponen desde el sector: "Se están adelantando ventas, entonces se venden los animales que cumplían su etapa más los animales que por miedo se comercializan. Esto provoca una sobreoferta que mantiene el precio muy bajo", afirman.

De este mismo modo, desde la cadena de la carne anticipan que en cuestión de un mes o un poco más se verá un rebote en los precios de forma abrupta. Los precios que ya se venían manifestando como "desfasados", producto de que aumentaron por debajo de la inflación en la mayoría de los cortes, se van a resentir en gran medida debido a que no habrá faena que abastezca a la demanda normal esperable para la época del año.

Así lo expresó D'angelo: "Por supuesto, esto tiene un final, que es cuando el productor se quede sin esa oferta para volcar al mercado y la demanda empiece a superar esa oferta. Ahí es donde se va a disparar el precio, por eso no tenemos una fecha fija en donde se produzca ese gran aumento".

"No se sabe hasta cuando el productor puede aguantar, pero que el precio se va a incrementar fuertemente no hay ninguna duda. El problema es que no se sabe si va a ocurrir en febrero, marzo o abril. Pero que se va a dar es seguro, el precio se va a acomodar y el productor no va a seguir vendiendo a pérdida como está sucediendo hoy", aseguró D'angelo.

Productores jaqueados

El foco está puesto en la poca agua que hay en todo el territorio santafesino, apta para consumo animal y para la humedad de los suelos bajo tierra. Además de esto, los ganadores insisten en que la poca agua que hay disponible tiene alto contenido de sal, lo que hace que la producción de animales se resienta en mayor medida.

Además, los productores tienen que apelar a forrajes conservados como rollos o fardos y algún otro tipo de concentrado proteico como para que la vaca se pueda alimentar y mantener una producción continua en el tiempo, lo que incrementa los costos de producción. Con lo prolongado de la sequía se hace más difícil conseguir ese concentrado o conservados.