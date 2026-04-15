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Un análisis de sangre detecta el Alzheimer años antes de que aparezcan los síntomas

El método es más barato que las tomografías y permite una detección más temprana

15 de abril 2026 · 19:18hs
Un análisis de sangre detecta el Alzheimer años antes de que aparezcan los síntomas

Un nuevo estudio reveló que un análisis de sangre puede predecir la progresión del Alzheimer años antes de que aparezcan los síntomas o incluso antes de que se detecten cambios en las resonancias magnéticas cerebrales.

Una investigación del Mass General Brigham utilizó datos a largo plazo y un análisis de sangre para detectar el biomarcador pTau217 e identificar las primeras señales del Alzheimer en adultos cognitivamente sanos. Los resultados del estudio se publicaron en Nature Communications.

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“Antes creíamos que la detección mediante tomografía por emisión de positrones era el primer indicio de la progresión de la enfermedad de Alzheimer, ya que revelaba la acumulación de amiloide en el cerebro entre 10 y 20 años antes de que aparecieran los síntomas”, afirmó el autor principal del estudio, Hyun-Sik Yang, y continuó: "Pero ahora estamos viendo que la proteína pTau217 se puede detectar años antes, mucho antes de que aparezcan anomalías evidentes en las tomografías de amiloide”.

El año pasado la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó la primera prueba de sangre para la enfermedad de Alzheimer, lo que abrió el camino a una alternativa más económica y menos invasiva que las punciones lumbares y las tomografías por emisión de positrones (PET). Ahora, el nuevo estudio aporta evidencia importante sobre el potencial predictivo de este tipo de análisis de sangre.

Un trabajo de ocho años

El trabajo siguió a 317 adultos mayores cognitivamente sanos, de entre 50 y 90 años del Estudio del Cerebro Envejecido de Harvard (HABS) durante un promedio de ocho años.

Los participantes se sometieron a análisis de sangre para medir la proteína pTau217, exploraciones PET repetidas de amiloide y tau, y pruebas cognitivas a largo plazo. Los investigadores examinaron si los niveles basales y los cambios en los niveles de pTau217 predecían la acumulación futura de amiloide, la acumulación de tau (la acumulación anormal de proteínas tau mal plegadas dentro de las neuronas cerebrales) y el deterioro cognitivo.

De esta manera descubrieron que niveles más altos de pTau217 predecían una progresión más rápida de la patología de la enfermedad de Alzheimer, incluso cuando las exploraciones cerebrales iniciales parecían normales. Los aumentos de pTau217 se producían con frecuencia antes de que las tomografías dieran positivo, lo que subraya la capacidad del biomarcador para detectar cambios de forma temprana.

El coautor del estudio Jasmeer Chhatwal consideró que “al anticipar quiénes desarrollarán amiloide en el futuro, estamos intentando adelantarnos a los acontecimientos para permitir una predicción más temprana de la enfermedad de Alzheimer”.

Los científicos anticipan que, en un futuro, los análisis de sangre de biomarcadores podrían utilizarse para el control rutinario de la salud y ofrecer una alternativa más asequible a las tomografías.

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