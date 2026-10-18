La Capital | Salud | Cáncer de Mama

Octubre Rosa: por qué los controles mamarios deben adaptarse a cada mujer

La detección temprana del cáncer de mama mejora el pronóstico y permite tratamientos menos agresivos. Especialistas de Elas, Grupo Oroño, explican cómo definir el esquema adecuado para cada paciente

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

18 de octubre 2026 · 08:16hs
Google Seguir a La Capital en Google
Octubre Rosa: por qué los controles mamarios deben adaptarse a cada mujer

Octubre se tiñe de rosa para recordar la importancia de los controles mamarios. Cada 19 de octubre, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama vuelve a poner el tema en agenda. El desafío es transformar esa concientización en una acción concreta: consultar al especialista y realizar los estudios indicados.

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en las mujeres. El diagnóstico temprano permite detectar la enfermedad antes de que produzca síntomas, mejorar el pronóstico y, en muchos casos, acceder a tratamientos menos agresivos.

"En la prevención secundaria no evitamos la aparición de la enfermedad, sino que apuntamos a detectarla tempranamente para tener más capacidad de actuar a tiempo", explica la Dra. Evelina Linari Micheletti, especialista en Diagnóstico por Imágenes acreditada en Imágenes Mamarias de Elas, Grupo Oroño.

La mamografía y los controles personalizados

El tamizaje, también conocido como screening, consiste en realizar estudios a personas sin síntomas para detectar una enfermedad en sus etapas iniciales. En el caso del cáncer de mama, la mamografía ocupa un lugar central por su capacidad para contribuir a la reducción de la mortalidad.

La especialista señala que el Consenso Nacional Intersociedades sobre Tamizaje en Cáncer de Mama recomienda una mamografía anual a partir de los 40 años para mujeres asintomáticas, con examen clínico normal y sin antecedentes de cáncer de mama. La continuidad de los controles debe evaluarse según la situación de cada paciente y su expectativa de vida.

Sin embargo, los controles no son iguales para todas. La densidad mamaria, los antecedentes personales y familiares y los factores genéticos pueden modificar tanto el momento de inicio como los estudios necesarios.

Por eso, Linari Micheletti destaca la importancia de la consulta con el especialista para definir un esquema personalizado según el riesgo. En determinados casos, puede ser necesario complementar la mamografía con una ecografía o una resonancia magnética mamaria.

¿La ecografía reemplaza a la mamografía?

Es una de las preguntas frecuentes en el consultorio. La respuesta de la médica es clara: "Son métodos complementarios".

La ecografía puede aportar información en pacientes con mamas densas, con implantes o cuando es necesario caracterizar un hallazgo mamográfico, entre otras situaciones. Pero una ecografía normal no reemplaza la mamografía cuando esta está indicada.

La elección de los estudios debe responder a las características de cada mujer y a la evaluación del profesional.

Cómo se aborda el diagnóstico mamario en Elas

En Elas, el trabajo se centra en analizar cada imagen en su contexto clínico, considerar la información aportada por la paciente y comparar los resultados con estudios anteriores.

"Muchas veces son cambios muy sutiles de un año a otro los que nos alertan", señala Linari Micheletti.

Cuando aparece un hallazgo, el especialista en imágenes indica cómo continuar la evaluación. En esa instancia, el control de rutina da paso a una etapa diagnóstica que puede requerir imágenes mamográficas adicionales, tomosíntesis, ecografía, mamografía contrastada o resonancia mamaria.

"El equipo acompaña a las pacientes a lo largo del proceso: desde los estudios por imágenes y las punciones para el análisis anatomopatológico hasta la evaluación de la respuesta al tratamiento y la marcación prequirúrgica de lesiones no palpables", comenta la especialista.

Los cambios que requieren una consulta

Además de realizar los controles indicados, es importante conocer las propias mamas y prestar atención a la aparición de bultos, cambios de coloración, hundimientos, secreción por el pezón o cualquier otra modificación que llame la atención. Ante estos signos, corresponde consultar al especialista, quien evaluará los antecedentes, realizará el examen físico e indicará los estudios necesarios.

Quince minutos para dejar de postergar

Octubre Rosa puede ser el punto de partida para retomar los controles. El objetivo es que cada mujer conozca sus antecedentes, su riesgo y los estudios que necesita.

Desde Elas, la campaña propone dedicar 15 minutos al control mamario: un espacio en la agenda para cuidar la salud y dar lugar a la detección temprana.

Para Linari Micheletti, la responsabilidad del equipo va más allá de informar los estudios: "Atrás de cada mamografía y diagnóstico precoz hay una mujer que puede actuar a tiempo".

¿Cuándo fue tu último control? Este Octubre Rosa, pedí tu turno y consultá qué estudios te corresponden.

Noticias relacionadas
el capitan de nuestro cerebro: las funciones ejecutivas

El capitán de nuestro cerebro: las funciones ejecutivas

fiebre amarilla: por que alcanza con una sola dosis de vacuna para toda la vida

Fiebre amarilla: por qué alcanza con una sola dosis de vacuna para toda la vida

eileen schmidt y su renacer tras el cancer de mama: siento una enorme gratitud

Eileen Schmidt y su renacer tras el cáncer de mama: "Siento una enorme gratitud"

cuidar desde el deseo y la confianza: acompanar el sufrimiento en fin de vida

Cuidar desde el deseo y la confianza: acompañar el sufrimiento en fin de vida

Las más leídas

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

Newells celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

Newell's celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

Hernán Casciari fue denunciado por presunta estafa en la producción de sus películas

Hernán Casciari fue denunciado por presunta estafa en la producción de sus películas

Lo último

Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

El atentado terrorista en el que murieron ex alumnos del Poli: Vera Dargolz, su lucha

El atentado terrorista en el que murieron ex alumnos del Poli: Vera Dargolz, su lucha

Uruguay acercó a Rosario sus propuestas para el verano y puso la mira en los viajeros santafesinos

Uruguay acercó a Rosario sus propuestas para el verano y puso la mira en los viajeros santafesinos

Las obras para los Juegos Suramericanos ya tienen destino y concesiones

Estadios multipropósito, estructuras reconvertidas, e inversiones en los clubes dejaron al deporte rosarino en un escalón superior tras los Juegos Suramericanos

Las obras para los Juegos Suramericanos ya tienen destino y concesiones
Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte
La Ciudad

Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

Milei cede para ganar, Pullaro moviliza a su tropa y el PJ discute a quién ser leal

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei cede para ganar, Pullaro moviliza a su tropa y el PJ discute a quién ser leal

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta
La Ciudad

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta

Feria del Libro: último día para recorrer stands, escuchar y descubrir autores
La Ciudad

Feria del Libro: último día para recorrer stands, escuchar y descubrir autores

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo
La Ciudad

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo

Las más leídas
La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

Newells celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

Newell's celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

Hernán Casciari fue denunciado por presunta estafa en la producción de sus películas

Hernán Casciari fue denunciado por presunta estafa en la producción de sus películas

Siniestro fatal en la ruta 34: dos personas murieron y otras dos fueron rescatadas

Siniestro fatal en la ruta 34: dos personas murieron y otras dos fueron rescatadas

Ovación
Julián Fernández hizo volar alto a Central para estar más cerca del techo de la tabla anual

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Julián Fernández hizo volar alto a Central para estar más cerca del techo de la tabla anual

Julián Fernández hizo volar alto a Central para estar más cerca del techo de la tabla anual

Julián Fernández hizo volar alto a Central para estar más cerca del techo de la tabla anual

Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

El uno x uno de Central: el Gato Ávila y los goles que marcaron el rumbo del Canalla

El uno x uno de Central: el Gato Ávila y los goles que marcaron el rumbo del Canalla

Policiales
Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera
Policiales

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

De los golpes a los balazos: prisión para el acusado por un crimen en Pérez durante una pelea

De los golpes a los balazos: prisión para el acusado por un crimen en Pérez durante una pelea

La Ciudad
Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte
La Ciudad

Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

Feria del Libro: último día para recorrer stands, escuchar y descubrir autores

Feria del Libro: último día para recorrer stands, escuchar y descubrir autores

El alcohol sigue encabezando los consumos problemáticos en Rosario y el país

El alcohol sigue encabezando los consumos problemáticos en Rosario y el país

Las obras para los Juegos Suramericanos ya tienen destino y concesiones

Las obras para los Juegos Suramericanos ya tienen destino y concesiones

Crecen las consultas por seguros contra inundaciones en Rosario ante la llegada de El Niño

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Crecen las consultas por seguros contra inundaciones en Rosario ante la llegada de El Niño

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja
Policiales

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

Copa Santa Fe: canallas y rojinegros definen el pasaje a la final en el estadio Olaeta

Por Juan Iturrez
Ovación

Copa Santa Fe: canallas y rojinegros definen el pasaje a la final en el estadio Olaeta

Javkin: Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder
La Ciudad

Javkin: "Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder"

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas
La Ciudad

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas

Asociación Rosarina: Pablo VI está obligado con Morning y si no gana el campeón será Central

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina: Pablo VI está obligado con Morning y si no gana el campeón será Central

El riesgo país cerró otra semana en alza y ya subió un 50% en noventa días
Economía

El riesgo país cerró otra semana en alza y ya subió un 50% en noventa días

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores
Policiales

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Central ya está en el Jardín de la República y su arribo fue con una flor de esperanza

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central ya está en el Jardín de la República y su arribo fue con una flor de esperanza

El Niño: Santa Fe sumó 90 bombas para responder a posibles crecidas y lluvias intensas
La Ciudad

El Niño: Santa Fe sumó 90 bombas para responder a posibles crecidas y lluvias intensas

El vice de Newells bancó a Kudelka: Es un pilar fundamental del proyecto

Por Hernán Cabrera
Ovación

El vice de Newell's bancó a Kudelka: "Es un pilar fundamental del proyecto"

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen
Policiales

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen

Horacio Marín en Rosario: YPF es la argentinidad al palo
Economía

Horacio Marín en Rosario: "YPF es la argentinidad al palo"

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años
Información general

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

Día de la Lealtad: el peronismo de Rosario convocó a una vigilia
Política

Día de la Lealtad: el peronismo de Rosario convocó a una vigilia

Milei finalizó su viaje a Estados Unidos y ya prepara su inminente visita a España
Política

Milei finalizó su viaje a Estados Unidos y ya prepara su inminente visita a España

Los deudores alimentarios de la provincia de Santa Fe pronto no podrán ir a la cancha
La Ciudad

Los deudores alimentarios de la provincia de Santa Fe pronto no podrán ir a la cancha

Incidentes en la marcha universitaria: el gobierno presentó una denuncia penal
Política

Incidentes en la marcha universitaria: el gobierno presentó una denuncia penal

Trabajador rural murió ahogado cuando movía vacas de zona inundada en el norte santafesino
La Región

Trabajador rural murió ahogado cuando movía vacas de zona inundada en el norte santafesino

Legalización de Uber postergada: el municipio rosarino no saldrá a perseguir trabajadores
La ciudad

Legalización de Uber postergada: el municipio rosarino "no saldrá a perseguir trabajadores"