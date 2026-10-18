Octubre Rosa: por qué los controles mamarios deben adaptarse a cada mujer

La detección temprana del cáncer de mama mejora el pronóstico y permite tratamientos menos agresivos. Especialistas de Elas, Grupo Oroño, explican cómo definir el esquema adecuado para cada paciente

Octubre se tiñe de rosa para recordar la importancia de los controles mamarios. Cada 19 de octubre, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama vuelve a poner el tema en agenda. El desafío es transformar esa concientización en una acción concreta: consultar al especialista y realizar los estudios indicados.

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en las mujeres. El diagnóstico temprano permite detectar la enfermedad antes de que produzca síntomas, mejorar el pronóstico y, en muchos casos, acceder a tratamientos menos agresivos.

"En la prevención secundaria no evitamos la aparición de la enfermedad, sino que apuntamos a detectarla tempranamente para tener más capacidad de actuar a tiempo", explica la Dra. Evelina Linari Micheletti , especialista en Diagnóstico por Imágenes acreditada en Imágenes Mamarias de Elas, Grupo Oroño .

El tamizaje, también conocido como screening, consiste en realizar estudios a personas sin síntomas para detectar una enfermedad en sus etapas iniciales. En el caso del cáncer de mama, la mamografía ocupa un lugar central por su capacidad para contribuir a la reducción de la mortalidad.

La especialista señala que el Consenso Nacional Intersociedades sobre Tamizaje en Cáncer de Mama recomienda una mamografía anual a partir de los 40 años para mujeres asintomáticas, con examen clínico normal y sin antecedentes de cáncer de mama. La continuidad de los controles debe evaluarse según la situación de cada paciente y su expectativa de vida.

Sin embargo, los controles no son iguales para todas. La densidad mamaria, los antecedentes personales y familiares y los factores genéticos pueden modificar tanto el momento de inicio como los estudios necesarios.

Por eso, Linari Micheletti destaca la importancia de la consulta con el especialista para definir un esquema personalizado según el riesgo. En determinados casos, puede ser necesario complementar la mamografía con una ecografía o una resonancia magnética mamaria.

¿La ecografía reemplaza a la mamografía?

Es una de las preguntas frecuentes en el consultorio. La respuesta de la médica es clara: "Son métodos complementarios".

La ecografía puede aportar información en pacientes con mamas densas, con implantes o cuando es necesario caracterizar un hallazgo mamográfico, entre otras situaciones. Pero una ecografía normal no reemplaza la mamografía cuando esta está indicada.

La elección de los estudios debe responder a las características de cada mujer y a la evaluación del profesional.

Cómo se aborda el diagnóstico mamario en Elas

En Elas, el trabajo se centra en analizar cada imagen en su contexto clínico, considerar la información aportada por la paciente y comparar los resultados con estudios anteriores.

"Muchas veces son cambios muy sutiles de un año a otro los que nos alertan", señala Linari Micheletti.

Cuando aparece un hallazgo, el especialista en imágenes indica cómo continuar la evaluación. En esa instancia, el control de rutina da paso a una etapa diagnóstica que puede requerir imágenes mamográficas adicionales, tomosíntesis, ecografía, mamografía contrastada o resonancia mamaria.

"El equipo acompaña a las pacientes a lo largo del proceso: desde los estudios por imágenes y las punciones para el análisis anatomopatológico hasta la evaluación de la respuesta al tratamiento y la marcación prequirúrgica de lesiones no palpables", comenta la especialista.

Los cambios que requieren una consulta

Además de realizar los controles indicados, es importante conocer las propias mamas y prestar atención a la aparición de bultos, cambios de coloración, hundimientos, secreción por el pezón o cualquier otra modificación que llame la atención. Ante estos signos, corresponde consultar al especialista, quien evaluará los antecedentes, realizará el examen físico e indicará los estudios necesarios.

Quince minutos para dejar de postergar

Octubre Rosa puede ser el punto de partida para retomar los controles. El objetivo es que cada mujer conozca sus antecedentes, su riesgo y los estudios que necesita.

Desde Elas, la campaña propone dedicar 15 minutos al control mamario: un espacio en la agenda para cuidar la salud y dar lugar a la detección temprana.

Para Linari Micheletti, la responsabilidad del equipo va más allá de informar los estudios: "Atrás de cada mamografía y diagnóstico precoz hay una mujer que puede actuar a tiempo".

¿Cuándo fue tu último control? Este Octubre Rosa, pedí tu turno y consultá qué estudios te corresponden.