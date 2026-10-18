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Feria del Libro: este domingo será el último día para recorrer stands, escuchar y descubrir a nuevos autores

Habrá presentaciones de Facundo Pastor, Reynaldo Sietecase y Marcelo Scalona, entre otros. La cita es en el Cultural Fontanarrosa, con entrada libre y gratuita

18 de octubre 2026 · 08:23hs
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Feria del Libro: este domingo será el último día para recorrer stands, escuchar y descubrir a nuevos autores

La Feria del Libro de Rosario llega este domingo a su última jornada con una programación que combina literatura, música e historia. La presentación de un libro de Roberto Fontanarrosa que incluye viñetas inéditas, una investigación sobre Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y una obra sobre el destino del cuerpo de Juan Domingo Perón son algunas de las propuestas destacadas para despedir el encuentro literario que se desarrolla en el Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080).

Después de un sábado en el que la Feria extendió su horario hasta la medianoche para sumarse a la Noche de Peatonales, este domingo las puertas del centro cultural abrirán a las 13 y permanecerán abiertas hasta las 21. Además de las presentaciones de libros, el público podrá recorrer los stands de librerías y editoriales y participar de actividades destinadas a las infancias y a lectores de todas las edades.

Uno de los momentos destacados de la jornada será la presentación de "Argentina según el Negro", de Roberto Fontanarrosa, una publicación de Editorial Planeta que reúne trabajos del humorista rosarino e incluye viñetas inéditas. La actividad comenzará a las 17, en el auditorio Angélica Gorodischer, ubicado en el tercer piso, y estará a cargo de los periodistas Reynaldo Sietecase y Marcelo Scalona.

La programación comenzará a las 15.30 con la presentación de "El cuerpo de Perón", del periodista y escritor Facundo Pastor. El autor estará acompañado por Sergio Roulier en el auditorio Angélica Gorodischer. El libro aborda uno de los episodios más singulares de la historia argentina: el destino de los restos del expresidente Juan Domingo Perón.

A las 16 será el turno de la música y el rock nacional con "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - Fuimos reyes", de Mariano del Mazo y Pablo Perantuono. La obra, publicada por Editorial Planeta, reconstruye la historia de una de las bandas más emblemáticas del rock argentino. La presentación se realizará en la sala Jorge Riestra, del primer piso, con la participación de Morena Pardo.

En ese mismo espacio, a las 17, se presentará "Ruth", de Adriana Riva, quien estará acompañada por Candela Ramírez.

La programación también incluirá propuestas que se alejan del formato tradicional de presentación de libros. A las 18.30, en el Espacio Abierto del entrepiso, llegará "La Biblio peluqueril en la Feria", una actividad que combina cortes de pelo, conversaciones literarias y entrevistas. Pablo Bigliardi recibirá como invitados a Rocío Muñoz Vergara, Norman Petrich y Candela Fumale.

A las 19 habrá dos actividades simultáneas. En la sala Jorge Riestra, Edgardo Ríos presentará "Mambrunense ¡Está buenísimo, hacelo!", de de Edgardo Ríos (Editorial Grupal), acompañado por Micaela Ramírez.

Mientras tanto, en el auditorio Angélica Gorodischer, la música rosarina volverá a ocupar un lugar central con la presentación de "Ballet para las Masas". Nasir Catriel y Fasciolo compartirán el proceso creativo detrás de su debut discográfico, una propuesta que recupera y reinterpreta desde el rap rosarino obras de Litto Nebbia, Luis Alberto Spinetta, Astor Piazzolla y Víctor Heredia. Participarán también Dani Pérez y Mariana Soto.

Últimas horas para recorrer la Feria

Más allá de los encuentros con escritores y las presentaciones, este domingo será la última oportunidad para recorrer los espacios de la Feria del Libro, conocer las novedades de las editoriales y visitar los stands de las librerías.

La jornada de cierre se desarrollará entre las 13 y las 21 en el Cultural Fontanarrosa, ubicado en San Martín 1080, en pleno centro de Rosario. De esta manera, la ciudad despedirá una nueva edición de uno de sus principales encuentros culturales, que vuelve a reunir a autores, editores, libreros y lectores alrededor de los libros.

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