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Obesidad: el error de creer que existe un tratamiento único

Los nuevos medicamentos representan un avance importante en el tratamiento de la obesidad, pero no reemplazan a la cirugía bariátrica

10 de agosto 2026 · 09:23hs
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Obesidad: el error de creer que existe un tratamiento único

Los nuevos medicamentos representan un avance importante en el tratamiento de la obesidad, pero no reemplazan a la cirugía bariátrica. ¿Por qué la elección terapéutica debe ser personalizada y basada en la evidencia científica? La aparición de nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad cambió el escenario terapéutico. Los resultados publicados en ensayos clínicos muestran pérdidas de peso que generan una lógica expectativa tanto en pacientes como en profesionales. Sin embargo, interpretar que estos fármacos reemplazan a la cirugía bariátrica es un error.

“La obesidad es una enfermedad crónica y compleja. Por eso, no existe un tratamiento único que sea adecuado para todas las personas. Hoy contamos con herramientas eficaces, pero cada una tiene indicaciones precisas según las características y necesidades de cada paciente”, dice el doctor Jorge Luis Harraca, Jefe del Servicio de Cirugía Bariátrica y Metabólica de Grupo Gamma.

Ensayos clínicos y práctica cotidiana

Uno de los conceptos que más confusión genera es que los descensos de peso informados para los nuevos fármacos provienen, en gran medida, de ensayos clínicos realizados en condiciones ideales: pacientes cuidadosamente seleccionados, seguimiento estrecho, educación nutricional permanente y programas estructurados de actividad física.

Cuando esos mismos tratamientos se evalúan en la práctica cotidiana, los resultados son diferentes. Un reciente estudio, que analizó más de 44.000 pacientes con seguimiento de hasta tres años, mostró que la cirugía bariátrica logró una pérdida de peso significativamente mayor y, sobre todo, más sostenida que los tratamientos farmacológicos evaluados en condiciones de vida real.

“Esto no significa que la cirugía sea mejor para todos ni que los medicamentos sean insuficientes. Significa que cada tratamiento tiene su lugar dentro del abordaje de la obesidad”, explica el especialista.

El especialista Jorge Harraca

El especialista Jorge Harraca

¿Cómo actúan los medicamentos?

Los nuevos fármacos actúan sobre los mecanismos que regulan el apetito y la saciedad. Disminuyen el hambre y retrasan el vaciamiento gástrico, pero su efecto depende de mantener el tratamiento en el tiempo. Cuando se suspenden sin haber consolidado cambios en la alimentación y la actividad física, es frecuente recuperar una parte importante del peso perdido.

La cirugía bariátrica actúa de manera diferente. No impide comer ni reemplaza la voluntad del paciente. Mediante modificaciones anatómicas favorece una saciedad precoz y permite construir nuevos hábitos alimentarios que facilitan mantener el descenso de peso a largo plazo.

Por eso, los medicamentos suelen representar una excelente alternativa en pacientes con sobrepeso u obesidad inicial, mientras que la cirugía continúa siendo el tratamiento más efectivo para personas con obesidad más avanzada o con enfermedades asociadas que requieren una pérdida de peso mayor y más duradera.

Un tratamiento personalizado

Hoy la discusión ya no debe plantearse como medicamentos versus cirugía. Ese enfoque pertenece al pasado. “El verdadero desafío consiste en indicar el tratamiento adecuado para el paciente adecuado, entendiendo que ambas estrategias son complementarias y forman parte del mismo objetivo: tratar la obesidad de manera personalizada y con la mejor evidencia científica disponible”, concluye Harraca

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