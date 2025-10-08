La Capital | Salud | premio Nobel

Nobel de Medicina: ¿qué líneas de investigación sobre inmunología se siguen en Rosario?

Dos científicos de EEUU y uno de Japón fueron reconocidos por descubrir el mecanismo de tolerancia inmunológica periférica. ¿Por qué es tan importante?

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

8 de octubre 2025 · 08:06hs
Los investigadores que ganaron el Nobel desarrollan su tarea en el campo de la tolerancia inmunológica periférica 

Los investigadores que ganaron el Nobel desarrollan su tarea en el campo de la tolerancia inmunológica periférica 

Este lunes se conoció quiénes fueron los ganadores del Nobel de Medicina 2025 que otorga la Academia Sueca. Los elegidos este año son el japonés Shimon Sakaguchi y los estadounidenses Mary Brunkow y Fred Ramsdell, del campo de la inmunología. Los científicos fueron reconocidos por sus estudios y descubrimientos sobre tolerancia inmunitaria periférica, lo que abrió el camino a tratamientos innovadores para numerosas enfermedades.

¿Cuál es la trascendencia de las investigaciones premiadas? ¿Qué líneas se siguen en Rosario, ligadas a estos descubrimientos que hoy reciben el máximo galardón mundial?

Andrés Alloatti, doctor en Ciencias Biológicas, licenciado en Biotecnología, del Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario (Idicer/Conicet/UNR), explicó a La Capital que en Rosario, hay grupos de investigadores que han estado en contacto con Sakaguchi y que los trabajos que durante años hicieron los científicos galardonados con el Nobel 2025 son referencia, en la ciudad, en líneas de investigación en inmunología relacionadas especialmente con Chagas y tuberculosis, dos enfermedades frecuentes en Rosario y zona.

El Idicer tiene una larga y reconocida trayectoria. El instituto, dependiente del Conicet y la Universidad Nacional de Rosario, sigue plenamente vigente gracias al trabajo de los científicos que lo integran y que continúan el legado de grandes nombres de la ciencia local, como el doctor Oscar Botasso, un reconocido y multipremiado investigador, que ha compartido congresos con Sakaguchi. El Idicer es dirigido actualmente por la doctora Ana Rosa Pérez.

Leer más: Logro científico: investigadoras rosarinas desarrollan una vacuna nasal contra el Chagas

La importancia de las células T

premio nobel de medicina 2025

Alloatti, que es profesor universitario en Inmunología, en la Facultad de Ciencias Bioquímicas de la UNR, puso el siguiente ejemplo: "¿Qué es la tolerancia? En una sociedad significa convivir con quienes tienen formas de pensar y funciones distintas, en el sistema inmune pasa lo mismo: aprende a convivir con todas las células. Los linfocitos T tienen la capacidad de destruir cualquier célula con la que se encuentren pero no lo hacen porque han sido entrenados durante años y años de evolución para reconocer lo que es propio de lo que no lo es. A nivel inmunológico, a la tolerancia se la puede dividir en dos grandes grupos: la tolerancia central y la periférica".

La tolerancia central, dijo el investigador, es un proceso inmunológico que ocurre en los órganos linfoides primarios, que son la médula ósea para las células B y el timo para las células T, durante el desarrollo de los linfocitos. "Durante el desarrollo de estas células aprenden a reconocer lo que no es y lo que es propio, pero una vez que se diferencian y maduran, pueden destruir otras células".

"Cuando salen del lugar en el que se desarrollan, justamente, y van a la sangre o los tejidos pueden fallar por muchos motivos (cargas genéticas, un contexto alérgico) y en ese momento entra en juego la tolerancia periférica, mecanismo que tiene que ver con los estudios y descubrimientos premiados en el Nobel de este año", comentó Alloatti.

"Las células T regulatorias es el tema central. En ellas se basan los estudios. Pero los tres premiados descubrieron cosas diferentes", dijo el científico rosarino. "Es importante pensar, además, que estos logros sucedieron décadas atrás cuando no había herramientas moleculares ni muchos de los avances con los que hoy contamos".

El camino de los premiados con el Nobel

Es el japonés Shimon Sakaguchi, fue quien en 1995, identificó un tipo especial de células inmunitarias, las células T reguladoras, "responsables de controlar esta segunda línea de defensa". Los otros dos científicos, de Estados Unidos, comentó Alloatti, "trabajaban en un laboratorio privado de enfermedades autoinmunes y terminan descubriendo, en base a lo estudiado por el científico japonés, una proteína que es un componente muy importante porque cuando no está genera distintos problemas en el organismo".

En 2001 cuando Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell encontraron una mutación genética en ratones con un cuadro grave de autoinmunidad. "Es un gen que denominaron Foxp3 y es esencial para la función de las células T reguladoras", señaló.

Incluso lograron identificar una enfermedad rara (que se conoce como síndrome IPEX) que provoca que el sistema inmune no pueda distinguir entre lo propio y lo extraño.

De allí en adelante, destacó Alloatti, se abrieron caminos para encontrar nuevos tratamientos para diversas enfermedades. Algunas de las denominadas autoinmunes y otras oncológicas.

"En distintos tipos de cáncer, se ve que el tumor recluta muchos linfocitos T. Si se rodea de los linfocitos T regulatorios logra que se apague aquello que vienen a destruirlo, por eso hay tratamientos contra el cáncer que buscan disminuir los linfocitos T regulatorios", puntualizó, demostrando los alcances de las investigaciones y hallazgos de los premios Nobel.

"Respecto a las células T regulatorias, en nuestros institutos se trabaja en la importancia de estos mecanismos en Chagas y la tuberculosis", dijo Alloatti.

Algo para destacar, señaló el experto, es que tanto en Japón como en Estados Unidos, donde se desarrollaron estos trascendentes descubrimientos "la ciencia estaba muy bien financiada desde entonces, y se podían hacer trabajos de calidad incluso en este momento. Lo que demuestra es que el apoyo financiero a las distintas líneas de investigación es crucial para el desarrollo" en distintas áreas de un país.

Noticias relacionadas
El candidato presidencial Edmundo González Urrutia (centro) junto a María Corina Machado, micrófono en mano, en la localidad de La Victoria, estado de Aragua.

Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: "Más que merecido"

La dirigente política venezolana María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025.

El Premio Nobel de la Paz quedó en manos de María Corina Machado, opositora en Venezuela

El escritor húngaro László Krasznahorkai ganó el Nobel de Literatura 2025.

El Nobel de Literatura fue para el húngaro László Krasznahorkai, "escritor del apocalipsis"

Las estructuras metalorgánicas son fundamentales para combatir el cambio climático

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular

Ver comentarios

Las más leídas

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El gesto del ex-Newells con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

El gesto del ex-Newell's con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

Lo último

La última final de la selección sub-20 ante un africano lo tuvo a Lionel Messi como protagonista

La última final de la selección sub-20 ante un africano lo tuvo a Lionel Messi como protagonista

Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio

Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

La familia de Nico Fortuna logró una sentencia favorable ante la falta de cobertura de su obra social, que sólo cumplió con medidas cautelares
El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Por Gonzalo Santamaría
Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio
POLICIALES

Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio

Feria del Libro Rosario: charlas, lecturas y autores destacados para este jueves
La Ciudad

Feria del Libro Rosario: charlas, lecturas y autores destacados para este jueves

La última final de la selección sub-20 ante un africano lo tuvo a Lionel Messi como protagonista
Ovación

La última final de la selección sub-20 ante un africano lo tuvo a Lionel Messi como protagonista

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste
LA CIUDAD

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El gesto del ex-Newells con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

El gesto del ex-Newell's con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

Cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

Cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

Ovación
Náutica: una Regata para celebrar desde el río el Tricentenario de la ciudad
Ovación

Náutica: una Regata para celebrar desde el río el Tricentenario de la ciudad

Náutica: una Regata para celebrar desde el río el Tricentenario de la ciudad

Náutica: una Regata para celebrar desde el río el Tricentenario de la ciudad

Regional Amateur: Unión de Álvarez y Coronel Aguirre, listos para salir a jugar

Regional Amateur: Unión de Álvarez y Coronel Aguirre, listos para salir a jugar

Newells atraviesa agitados tiempos de decisiones antes de ir a La Paternal

Newell's atraviesa agitados tiempos de decisiones antes de ir a La Paternal

Policiales
Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio
POLICIALES

Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste
LA CIUDAD

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Feria del Libro Rosario: charlas, lecturas y autores destacados para este jueves

Feria del Libro Rosario: charlas, lecturas y autores destacados para este jueves

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

POLICIALES

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo
Política

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

La Renga anunció un show en Rosario: cuándo salen a la venta las entradas
Zoom

La Renga anunció un show en Rosario: cuándo salen a la venta las entradas

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Por Alvaro Torriglia
Economía

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular
Policiales

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Otra vez el experimento escolar del volcán dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo
Información General

Otra vez el experimento escolar del "volcán" dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos
Política

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta
Información general

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta

Pullaro: Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral
Política

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral"

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26
Negocios

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: Todo fue por justicia
Información General

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: "Todo fue por justicia"

Javkin: Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior
Política

Javkin: "Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior"

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina
Información General

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina

Agustín Pellegrini: El 26 de octubre es libertad o comunismo
POLITICA

Agustín Pellegrini: "El 26 de octubre es libertad o comunismo"

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 
LA CIUDAD

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas
Policiales

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

El especial mensaje de Trump a Milei: Sos un gran presidente. Soy tu amigo
Política

El especial mensaje de Trump a Milei: "Sos un gran presidente. Soy tu amigo"

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes
Policiales

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores