Regional Amateur: Unión de Álvarez y Coronel Aguirre, listos para salir a jugar

Los representantes de la Asociación Rosarina de Fútbol se enfrentarán el domingo en Álvarez. PSM Fútbol integra la zona 10 del Regional Amateur y queda libre

Unión de Álvarez. Los rojinegros participarán por tercera vez en los torneos organizados por AFA.

Los representantes de la Asociación Rosarina de Fútbol , Unión de Álvarez y Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez, comenzaron la cuenta regresiva para abrir la Zona 10 del Litoral Sur, en el nuevo torneo Regional Amateur , que dará comienzo el próximo domingo, con el primer partido entre el rojinegro de Álvarez y el último bicampeón de la Rosarina temporada 2023/ 2024.

En tanto, PSM Fútbol de Puerto General San Martín integra la Zona 10 con los equipos de la Rosarina y en la primera tendrá fecha libre. Recién el domingo 2 de noviembre hará su presentación recibiendo a Unión de Álvarez

Unión de Álvarez, protagonista en el círculo superior de la Rosarina, desde el domingo vuelve a participar en el torneo Regional Amateur organizado por AFA. Será la tercera vez que los alvarenses animan los torneos afistas. La primera fue en el torneo Regional de la temporada 1980 y la segunda se dio en la temporada 2021.

“Es una linda oportunidad para el club y los jugadores poder participar en un torneo de AFA y más representar a la liga más importante del interior del país. Todo arranca el domingo pero nosotros también estamos muy metidos en dar pelea en el torneo local donde nos quedan cuatro fechas y estamos a cinco puntos del puntero Pablo VI. Este jueves jugamos ante Adiur un encuentro difícil y desde el viernes nos meteremos de lleno con el plantel que enfrentará a Coronel Aguirre, el domingo en nuestra cancha”, dijo César Gaspari, técnico del rojinegro de Álvarez.

Con respecto al equipo que jugará el domingo ante Aguirre, Gaspari expresó: “El equipo del Regional será la base que viene jugando en la Rosarina y tres que se sumaron como refuerzos. Recién el viernes sabremos si llegan las habilitaciones”.

Leer más: Central Córdoba: Ramírez y Marín, los compadres del gol que sueñan con el ascenso a la B

Coronel Aguirre 2025 15 de octubre Coronel Aguirre. El equipo de Villa Gobernador Gálvez participará del Regional Amateur 2025/2026.

Damián Ledesma y Germán Rivarola, en Aguirre

Una nueva ilusión también arranca en Coronel Aguirre este domingo con la participación en el Regional Amateur y en el primer partido visitará a Unión de Álvarez. La dupla técnica integrada por Damián Ledesma y Germán Rivarola son los responsables del equipo de Villa Gobernador Gálvez.

“Junto a Pirulo Rivarola estamos muy contentos en Aguirre, tenemos desafíos muy importantes en lo que resta del año, estamos trabajando para conseguir los objetivos que nos trazamos apenas asumimos y, vamos por todo”, dijo Damián Ledesma, uno de los técnicos del Coronel.

Chirola Ledesma se refirió al equipo que iniciará el domingo el Regional. “Llegaron jugadores experimentados que saldrán a jugar el domingo ante Unión y además el plantel estará integrado por varios jugadores que vienen jugando en la primera local, que este jueves en el Gomara disputarán el encuentro ante Morning, en el adelanto de la fecha”, destacó el ex Rosario Central.