El Premio Nobel de Literatura fue para el húngaro László Krasznahorkai, "escritor del apocalipsis"

La Academia Sueca eligió al artista por considerar que su obra es "convincente y visionaria” al reafirmar el poder del arte en tiempos de crisis

Se terminó la espera. Este jueves se conoció el nombre del Premio Nobel de Literatura 2025: el escritor húngaro László Krasznahorkai. La estadounidense Susan Sontag lo llamó "el maestro contemporáneo del apocalipsis".

Si bien su nombre no es tan conocido fuera del círculo literario, lo cierto es que Krasznahorkai figuraba en segundo lugar en las casas de apuestas antes del anuncio, detrás del australiano Gerald Murnane. La mexicana Cristina Rivera Garza ocupaba el tercer puesto, mientras que los argentinos César Aira y Samanta Schweblin también aparecían entre los favoritos.

El premio Nobel de Literatura conssite en 11 millones de coronas suecas (una suma que supera el millón de dólares), una medalla de oro de 18 quilates y un diploma. La ceremonia de entrega se realizará este año el 10 de diciembre en Estocolmo, en el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, el industrial sueco inventor de la dinamita que fundó estos premios en 1896.

Cabe recordar que el año pasado, la surcoreana Han Kang se convirtió en la primera escritora de su país en recibir el prestigioso premio. Y los ganadores previos del galardón fyueron e noruego Jon Fosse (2023), la francesa Annie Ernaux (2022) y el tanzano-británico Abdulrazak Gurnah (2021).

El premio de literatura es el cuarto en anunciarse esta semana, tras los Nobel de Medicina, Física y Química. El Premio Nobel de la Paz se conocerá recién este viernes.

Por qué el Nobel de Literatura fue para László Krasznahorkai

Al hacer el anuncio, la Academia Sueca destacó que el artista tiene una “obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

El Comité Nobel lo describió como “un gran escritor épico en la tradición centroeuropea” que sigue la línea de Franz Kafka y Thomas Bernhard, caracterizada por el absurdismo y lo grotesco.

image (66)

La obra de László Krasznahorkai

Krasznahorkai, de 71 años, debutó en 1985 con su novela debut “Tango satánico”, un relato sobre los residentes de una granja colectiva abandonada en vísperas de la caída del comunismo. La obra, ambientada en una zona rural del sureste de Hungría similar a su pueblo natal de Gyula, causó sensación en su país y fue llevada al cine en 1994 por el director Béla Tarr.

El estilo narrativo de Krasznahorkai se distingue por sus largas oraciones sinuosas sin puntos finales, una técnica que se aprecia especialmente en “Guerra y Guerra” (1999), donde un archivista viaja desde Budapest hasta Nueva York en una odisea final.

"Seiobo descendió a la Tierra” (2008) es una colección de 17 relatos sobre la creación artística ordenados en una secuencia matemática de Fibonacci. El comité lo considera, junto a sus cinco epopeyas principales, su obra más importante.

Su novela “El barón Wenckheim vuelve a casa” (2016), juega con la tradición literaria al recrear al idiota de Dostoyevsky en un barón arruinado que regresa a Hungría desde Argentina, obsesionado con reencontrarse con su amor de la infancia.

Más recientemente, “Herscht 07769” (2021) ha sido aclamada como una gran novela alemana contemporánea. Ambientada en una pequeña ciudad de Turingia, retrata con precisión la agitación social del país mientras entrelaza violencia y la belleza de la música de Johann Sebastian Bach en lo que el comité describió como un libro “escrito de un solo aliento”.