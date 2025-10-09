La Capital | Información General | premio Nobel

El Premio Nobel de Literatura fue para el húngaro László Krasznahorkai, "escritor del apocalipsis"

La Academia Sueca eligió al artista por considerar que su obra es "convincente y visionaria” al reafirmar el poder del arte en tiempos de crisis

9 de octubre 2025 · 08:51hs
El escritor húngaro László Krasznahorkai ganó el Nobel de Literatura 2025.

El escritor húngaro László Krasznahorkai ganó el Nobel de Literatura 2025.

Se terminó la espera. Este jueves se conoció el nombre del Premio Nobel de Literatura 2025: el escritor húngaro László Krasznahorkai. La estadounidense Susan Sontag lo llamó "el maestro contemporáneo del apocalipsis".

Si bien su nombre no es tan conocido fuera del círculo literario, lo cierto es que Krasznahorkai figuraba en segundo lugar en las casas de apuestas antes del anuncio, detrás del australiano Gerald Murnane. La mexicana Cristina Rivera Garza ocupaba el tercer puesto, mientras que los argentinos César Aira y Samanta Schweblin también aparecían entre los favoritos.

El premio Nobel de Literatura conssite en 11 millones de coronas suecas (una suma que supera el millón de dólares), una medalla de oro de 18 quilates y un diploma. La ceremonia de entrega se realizará este año el 10 de diciembre en Estocolmo, en el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, el industrial sueco inventor de la dinamita que fundó estos premios en 1896.

Cabe recordar que el año pasado, la surcoreana Han Kang se convirtió en la primera escritora de su país en recibir el prestigioso premio. Y los ganadores previos del galardón fyueron e noruego Jon Fosse (2023), la francesa Annie Ernaux (2022) y el tanzano-británico Abdulrazak Gurnah (2021).

Leer más: El Premio Nobel de Literatura 2024 fue para la escritora Han Kang

El premio de literatura es el cuarto en anunciarse esta semana, tras los Nobel de Medicina, Física y Química. El Premio Nobel de la Paz se conocerá recién este viernes.

Por qué el Nobel de Literatura fue para László Krasznahorkai

Al hacer el anuncio, la Academia Sueca destacó que el artista tiene una “obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

El Comité Nobel lo describió como “un gran escritor épico en la tradición centroeuropea” que sigue la línea de Franz Kafka y Thomas Bernhard, caracterizada por el absurdismo y lo grotesco.

image (66)

La obra de László Krasznahorkai

Krasznahorkai, de 71 años, debutó en 1985 con su novela debut “Tango satánico”, un relato sobre los residentes de una granja colectiva abandonada en vísperas de la caída del comunismo. La obra, ambientada en una zona rural del sureste de Hungría similar a su pueblo natal de Gyula, causó sensación en su país y fue llevada al cine en 1994 por el director Béla Tarr.

El estilo narrativo de Krasznahorkai se distingue por sus largas oraciones sinuosas sin puntos finales, una técnica que se aprecia especialmente en “Guerra y Guerra” (1999), donde un archivista viaja desde Budapest hasta Nueva York en una odisea final.

"Seiobo descendió a la Tierra” (2008) es una colección de 17 relatos sobre la creación artística ordenados en una secuencia matemática de Fibonacci. El comité lo considera, junto a sus cinco epopeyas principales, su obra más importante.

Su novela “El barón Wenckheim vuelve a casa” (2016), juega con la tradición literaria al recrear al idiota de Dostoyevsky en un barón arruinado que regresa a Hungría desde Argentina, obsesionado con reencontrarse con su amor de la infancia.

Más recientemente, “Herscht 07769” (2021) ha sido aclamada como una gran novela alemana contemporánea. Ambientada en una pequeña ciudad de Turingia, retrata con precisión la agitación social del país mientras entrelaza violencia y la belleza de la música de Johann Sebastian Bach en lo que el comité describió como un libro “escrito de un solo aliento”.

Noticias relacionadas
John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis son los ganadores del Premio Nobel de Física 2025

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi son los ganadores del Premio Nobel de Medicina 2025

Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de enfermedades autoinmunes

Hay confusión en redes sociales sobre el feriado de octubre

El feriado del 12 de octubre se traslada al viernes 10, pero ¿qué pasa el lunes?

Los resultados del Quini 6 del miércoles 8 de octubre

Todo vacante en el Quini 6: de cuánto es el pozo acumulado tras el sorteo de este miércoles

Ver comentarios

Las más leídas

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

Lo último

Castellano recordó el apoyo de Russo durante su enfermedad y contó que lo visitó hace dos días

Castellano recordó el apoyo de Russo durante su enfermedad y contó que lo visitó hace dos días

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia

La Voz Argentina 2025: quiénes son los finalistas y cuándo se definirá el ganador

"La Voz Argentina 2025": quiénes son los finalistas y cuándo se definirá el ganador

Santa Fe dará obra social a las fuerzas federales que se quedaron sin cobertura

Habrá un complemento para los efectivos en servicio del Plan Bandera que combaten la inseguridad y tienen problemas con Iosfa. Será a través de Iapos y el Tesoro

Santa Fe dará obra social a las fuerzas federales que se quedaron sin cobertura
Comenzó el velatorio de Russo en la Bombonera con presencia de hinchas de Central
Ovación

Comenzó el velatorio de Russo en la Bombonera con presencia de hinchas de Central

La historia detrás de la icónica frase de Russo: Todo se cura con amor
Ovación

La historia detrás de la icónica frase de Russo: "Todo se cura con amor"

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia
La Ciudad

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre
Policiales

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo
La Ciudad

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Ovación
Newells vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura
Ovación

Newell's vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newells vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

La historia detrás de la icónica frase de Russo: Todo se cura con amor

La historia detrás de la icónica frase de Russo: "Todo se cura con amor"

Newells: la historia del gran maestro rojinegro en un libro imperdible

Newell's: la historia del gran maestro rojinegro en un libro imperdible

Policiales
Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso
Policiales

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

La Ciudad
Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia
La Ciudad

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia

De Bariloche a Rosario: transformó un viejo colectivo de pasajeros en una biblioteca ambulante

De Bariloche a Rosario: transformó un viejo colectivo de pasajeros en una biblioteca ambulante

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo

La autonomía municipal ingresó al Concejo y empieza a debatirse desde el lunes 20

La autonomía municipal ingresó al Concejo y empieza a debatirse desde el lunes 20

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert
Política

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte
Política

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario
Información General

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos
La Ciudad

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei
Política

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente
La Ciudad

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia
La Ciudad

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre
La Ciudad

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Policiales

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente
Salud

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres
La Ciudad

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente
La Ciudad

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado
La Ciudad

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular
Información General

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación
Información General

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación

La hazaña de pescadores entrerrianos: capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río
La Región

La hazaña de pescadores entrerrianos: capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura
La Ciudad

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario
La Ciudad

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario