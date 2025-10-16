La Capital | Ovación | náutica

Náutica: una Regata para celebrar desde el río el Tricentenario de la ciudad

La Regata se desarrollará este sábado, a las 14, con salida frente al balneario La Florida. La carrera será abierta para todos los rosarinos

16 de octubre 2025 · 06:15hs
El certamen es organizado

El certamen es organizado, en conjunto, por el club de Velas Rosario y la Municipalidad de Rosario.
Los festejos por este importante aniversario de la ciudad se multiplican a medida que el año sigue marchando hacia adelante. En ese contexto de actividades y competencias que representan válidos homenajes, este sábado, desde las 14, con partida frente al balneario La Florida, se realizará la Regata del Tricentenario, un certamen que estará abierto para todos los rosarinos que quieran seguir de cerca este evento deportivo de gran atractivo.

En ese marco, hoy, a las 19.30, se llevará a cabo en La Florida la presentación oficial de la Regata del Tricentenario, esta competencia organizada por el Club de Velas Rosario y por el Municipio.

El evento deportivo rendirá homenaje a la ciudad en su 300º aniversario, con un certamen que podrá seguirse desde el borde costero del balneario, de manera gratuita.

La náutica, el río y Rosario

La Regata contará con la participación de alrededor de 25 embarcaciones y un promedio de cinco tripulantes por equipo. Se desarrollará bajo la fórmula PHRF (Performance Handicap Racing Fleet), que permite clasificar y comparar embarcaciones de diferentes características mediante un sistema de hándicap.

Vale precisar que competirán las clases PHRF Regata y PHRF Crucero, divididas en las series A, B, C y D, de acuerdo a las dimensiones de los barcos, además de la modalidad Dobles.

Patricio Alday, presidente de Costanera Rosario, destacó que “estamos en un contexto donde la ciudad está volviendo, está resurgiendo, con récords en turismo y la realización de importantes eventos deportivos”.

Y agregó: “En este marco, con esta iniciativa buscamos revalorizar el deporte náutico, que tiene un gran nivel y una relevancia histórica muy particular en nuestra ciudad, destacando nuestras tradiciones y la calidad de nuestras competencias”.

La Regata del Tricentenario será una celebración del río, la ciudad y el deporte náutico, una oportunidad para que los rosarinos disfruten de un espectáculo único frente a nuestra costa”, destacó Alday.

La Florida y un perfil deportivo

La realización de este tipo de actividades refuerza el perfil deportivo que La Florida viene consolidando en los últimos años. El tradicional balneario municipal sostuvo una política de apertura anual, con infraestructura y servicios disponibles también fuera de la temporada estival, lo que permite aprovechar el entorno natural para la práctica de disciplinas náuticas y recreativas durante todo el año.

Vale resaltar también que la competencia se inscribe dentro de las múltiples propuestas que la ciudad impulsa para celebrar el Tricentenario de Rosario, con una agenda que combina cultura, deporte, arte y actividades al aire libre, invitando a los rosarinos a reencontrarse con los espacios emblemáticos de la ribera.

Cabe recordar que, como aún no comenzó la temporada de verano, el balneario La Florida mantiene sus puertas abiertas con ingreso libre y gratuito. De este modo, quienes deseen acercarse a presenciar la Regata —ya sea por interés deportivo o simplemente para disfrutar del paisaje y el movimiento del río— podrán hacerlo desde la playa.

En paralelo, el espacio se prepara para la temporada alta con tareas de reacondicionamiento y un importante trabajo de refulado de arena, que incluirá la llegada de unos 50 barcos en los próximos días.

Capacitación sobre seguridad

Vale recordar que, durante octubre, la Municipalidad de Rosario desarrolla una capacitación gratuita sobre prevención y primera respuesta en el entorno acuático. La propuesta, destinada a deportistas, bañistas y usuarios del río, continúa los viernes 17 y 24 de octubre, a las 18, en el SUM de La Florida.

Las clases abordan temas variados como meteorología y prevención de incidentes, control de hemorragias, RCP básica y uso del DEA, manejo de heridas y extinción de incendios en embarcaciones. Y son dictadas por instructores de Prefectura Naval, Bomberos, Cruz Roja Rosario, YMCA y SAT Asociación Civil.

“Buscamos que los rosarinos disfruten del río de manera consciente y responsable, promoviendo el respeto por las normas de seguridad y el cuidado del ambiente”, concluyó Alday.

