La Capital | Salud | cuidados paliativos

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

El segundo sábado de octubre se invita a reflexionar sobre el derecho de todas las personas a recibir alivio y acompañamiento frente a enfermedades graves o incurables

Rosa María Nocera - Psiconcóloga y Psicóloga paliativista de Grupo Oro;o

Por Rosa María Nocera - Psiconcóloga y Psicóloga paliativista de Grupo Oro;o

11 de octubre 2025 · 07:00hs
Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Cada segundo sábado de octubre se conmemora el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de garantizar el acceso universal a este tipo de atención. El lema internacional de este año, que es “Cumplir la promesa: acceso universal a los Cuidados Paliativos”, invita a reflexionar sobre el derecho de todas las personas a recibir alivio y acompañamiento integral frente a enfermedades graves o incurables.

Los Cuidados Paliativos constituyen una forma específica de atención para pacientes con enfermedades incurables, progresivas o que amenazan la vida, como el cáncer, las enfermedades neurológicas degenerativas, el EPOC, la insuficiencia cardíaca, renal o hepática crónica, entre otras.

Su objetivo es brindar la mejor calidad de vida posible en cada etapa de la enfermedad, a través del alivio eficaz del dolor y de otros síntomas que afectan tanto al cuerpo como a las emociones.

El dolor, la falta de aire, el insomnio, la pérdida de apetito, la disminución de la autonomía o la angustia son algunos de los síntomas que los profesionales abordan con un enfoque interdisciplinario.

Cada uno de esos signos puede aliviarse, y hacerlo impacta profundamente en el bienestar del paciente y de su entorno. Por eso, los Cuidados Paliativos también acompañan a la familia, reconociendo su rol esencial en el proceso de atención.

A menudo se asocian los Cuidados Paliativos únicamente al final de la vida, pero su alcance es mucho más amplio: pueden y deben incorporarse desde el momento del diagnóstico de una enfermedad grave, para ofrecer acompañamiento temprano y sostenido.

En Argentina, la Ley Nacional de Cuidados Paliativos N.º 27.678 garantiza este derecho. Sin embargo, el acceso sigue siendo limitado: menos del 15% de las personas que los necesitan los reciben efectivamente. La derivación puede realizarla el médico tratante, pero también puede ser solicitada directamente por el paciente, su familia o personas cercanas.

Porque los Cuidados Paliativos son un derecho y una forma de cuidar la vida en todas sus dimensiones, en Sanatorio Parque y Grupo Oroño, contamos con un Servicio de Cuidados Paliativos integrado por médicos y psicólogos especializados, comprometidos en ofrecer acompañamiento interdisciplinario, humano y profesional a cada paciente y su familia.

Noticias relacionadas
Wegovy llega como una alternativa a Ozempic﻿

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Aunque los dispositivos elctrónicos para fumar están prohibidos, en la Argentina trepa el número de chicos y chicas que los usan 

Aumento de vapeadores adolescentes en Santa Fe:  ¿qué se puede hacer?

la alimentacion, el motor invisible del rendimiento deportivo

La alimentación, el motor invisible del rendimiento deportivo

Los investigadores que ganaron el Nobel desarrollan su tarea en el campo de la tolerancia inmunológica periférica 

Nobel de Medicina: ¿qué líneas de investigación sobre inmunología se siguen en Rosario?

Ver comentarios

Las más leídas

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El gesto del ex-Newells con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

El gesto del ex-Newell's con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

Lo último

La última final de la selección sub-20 ante un africano lo tuvo a Lionel Messi como protagonista

La última final de la selección sub-20 ante un africano lo tuvo a Lionel Messi como protagonista

Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio

Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

La familia de Nico Fortuna logró una sentencia favorable ante la falta de cobertura de su obra social, que sólo cumplió con medidas cautelares
El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Por Gonzalo Santamaría
Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio
POLICIALES

Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio

Feria del Libro Rosario: charlas, lecturas y autores destacados para este jueves
La Ciudad

Feria del Libro Rosario: charlas, lecturas y autores destacados para este jueves

La última final de la selección sub-20 ante un africano lo tuvo a Lionel Messi como protagonista
Ovación

La última final de la selección sub-20 ante un africano lo tuvo a Lionel Messi como protagonista

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste
LA CIUDAD

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El gesto del ex-Newells con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

El gesto del ex-Newell's con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

Cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

Cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

Ovación
Náutica: una Regata para celebrar desde el río el Tricentenario de la ciudad
Ovación

Náutica: una Regata para celebrar desde el río el Tricentenario de la ciudad

Náutica: una Regata para celebrar desde el río el Tricentenario de la ciudad

Náutica: una Regata para celebrar desde el río el Tricentenario de la ciudad

Regional Amateur: Unión de Álvarez y Coronel Aguirre, listos para salir a jugar

Regional Amateur: Unión de Álvarez y Coronel Aguirre, listos para salir a jugar

Newells atraviesa agitados tiempos de decisiones antes de ir a La Paternal

Newell's atraviesa agitados tiempos de decisiones antes de ir a La Paternal

Policiales
Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio
POLICIALES

Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste
LA CIUDAD

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Feria del Libro Rosario: charlas, lecturas y autores destacados para este jueves

Feria del Libro Rosario: charlas, lecturas y autores destacados para este jueves

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

POLICIALES

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo
Política

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

La Renga anunció un show en Rosario: cuándo salen a la venta las entradas
Zoom

La Renga anunció un show en Rosario: cuándo salen a la venta las entradas

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Por Alvaro Torriglia
Economía

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular
Policiales

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Otra vez el experimento escolar del volcán dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo
Información General

Otra vez el experimento escolar del "volcán" dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos
Política

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta
Información general

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta

Pullaro: Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral
Política

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral"

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26
Negocios

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: Todo fue por justicia
Información General

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: "Todo fue por justicia"

Javkin: Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior
Política

Javkin: "Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior"

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina
Información General

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina

Agustín Pellegrini: El 26 de octubre es libertad o comunismo
POLITICA

Agustín Pellegrini: "El 26 de octubre es libertad o comunismo"

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 
LA CIUDAD

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas
Policiales

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

El especial mensaje de Trump a Milei: Sos un gran presidente. Soy tu amigo
Política

El especial mensaje de Trump a Milei: "Sos un gran presidente. Soy tu amigo"

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes
Policiales

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores