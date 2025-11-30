Cómo prevenir la diabetes: alimentación, actividad física y controles fundamentales
Salud

Cómo prevenir la diabetes: alimentación, actividad física y controles fundamentales

La Capital | Salud | diabetes

Es una enfermedad silenciosa que está en aumento. En Argentina afecta a más del 12% de la población

30 de noviembre 2025 · 08:25hs

Noviembre es el mes en el que el mundo de la salud y la divulgación se alinean frente al propósito de generar conciencia sobre el im- pacto de diabetes tipo 2 y la rele- vancia de su detección temprana, tratamiento y prevención.

Hernán Munuce, médico especia- lista en Clínica Médica de Grupo Oroño, señala que se trata de una patología cuya prevalencia conti- núa en ascenso debido a cambios en los hábitos alimentarios y al estilo de vida sedentario, entre otros factores. "Las cifras actua- les son motivo de preocupación: según la Organización Mundial de la Salud (OMS) uno de cada dos adultos que vive con diabe- tes desconoce su diagnóstico. En la Argentina, más del 12% de la población padece la enfermedad, y el número sigue aumentando", advierte.

El especialista destaca que la diabetes es una enfermedad me- tabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en san- gre, resultado de que el cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza de manera adecuada. Señala además que, con el tiempo, estos valores elevados pueden dañar distintos órganos, especialmente el corazón, los riñones, los ojos y los nervios.

Diagnóstico temprano

La detección temprana es clave para evitar complicaciones. Los controles médicos periódicos, compañados de análisis de glucemia y otros estudios complementarios, permiten identificar casos en etapas iniciales, incluso antes de que aparezcan los síntomas. Munuce comenta que entre los factores de riesgo más importantes se encuentran la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión arterial, el colesterol elevado y los antecedentes familiares de diabetes. También influyen la edad y los hábitos alimentarios.

DIABETES_279579899

Un abordaje integral

El tratamiento de la diabetes no se limita a controlar los niveles de glucemia en sangre. Implica un enfoque integral que contemple todos los aspectos de la salud del paciente. Con este objetivo, el ICR desarrolló una Unidad de Cardio, Reno, Metabolismo y Diabetes, donde se aborda la enfermedad desde una perspectiva interdisciplinaria. El equipo está conformado por médicos clínicos, diabetólogos, nutricionistas, cardiólogos, oftalmólogos, nefrólogos y traumatólogos que trabajan de forma coordinada.

Este enfoque permite ofrecer diagnósticos precisos, tratamientos personalizados y acciones preventivas orientadas a evitar complicaciones crónicas como la enfermedad renal, la neuropatía o las patologías cardiovasculares

Prevención: un compromiso de todos

El Dr. Munuce enfatiza que, aunque la predisposición genética influye, la mayoría de los casos de diabetes tipo 2 puede prevenirse adoptando hábitos saludables. Entre las recomendaciones que considera fundamentales, se encuentran:

  • Mantener una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras y cereales integrales.
  • Evitar el consumo excesivo de azúcares simples y alimentos ultraprocesados.
  • Realizar actividad física regular, al menos 150 minutos por semana.
  • Controlar el peso corporal y la presión arterial.
  • No fumar.

Desde su perspectiva, pequeños cambios sostenidos generan grandes beneficios para la salud —una idea central al momento de pensar en prevención.

30 años cuidando la salud de la comunidad

Desde hace más de tres décadas, el ICR trabaja en la detección temprana y el tratamiento de enfermedades crónicas, con un enfoque preventivo y un acompañamiento integral del paciente. En este marco, el Dr. Munuce destaca la puesta en marcha del Programa de Diabetes, un espacio que brinda un abordaje completo para personas con diabetes o prediabetes, pacientes con obesidad, hipertensión o dislipemia, y quienes presentan complicaciones que requieren una evaluación profunda.

El programa, explica, permite un seguimiento coordinado entre distintas especialidades —diabetología, cardiología, nefrología, nutrición y otras— con el objetivo de intervenir de manera temprana, personalizar el tratamiento y evitar la progresión de la enfermedad.

diabetes Actividad física Alimentación prevención Medicina

domingo 30 de noviembre de 2025

