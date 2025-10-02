La Capital | Salud | boom

Boom de máquinas para depilación casera: usos y riesgos, qué dicen los especialistas en piel

Cada vez son más las ofertas de equipos manuales para quitar el vello corporal. Un nuevo dispositivo se hizo viral. ¿Son eficaces?

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

2 de octubre 2025 · 11:45hs
Sin pelo. Existen numerosas propuestas para depilarse en casa. Ante el boom

Sin pelo. Existen numerosas propuestas para depilarse en casa. Ante el boom, los dermatólogos piden más conciencia en su uso. 

Depiladoras "que borran" el vello por fricción, depiladoras láser domiciliarias, depiladoras "de pinzas". El mercado se llenó de ofertas para quienes desean o necesitan quitarse pelo en distintas partes del cuerpo. En los últimos días uno de estos dispositivos se hizo viral, y es un boom de ventas.

Según los testimonios y las imágenes en redes promete terminar, en pocos minutos, con esos pelitos tan molestos para algunos y algunas. Es accesible y reutilizable. ¿Son seguras estas maquinitas? ¿Qué opinan los dermatólogos? ¿Pueden afectar la piel?

Estos sistemas conviven con los tradicionales, como la depilación con cera (en domicilio o en gabinete) y la aparatología de última generación que se ofrece en centros de estética o clínicas dermatológicas. Estos equipos son los que apuestan a una depilación definitiva y desde hace años se transformaron en uno de los métodos más elegidos por mujeres y hombres.

Depiladora personal

Pero en las últimas semanas se viralizó una depiladora de uso personal que tiene forma de óvalo, que apenas supera el tamaño de la mano y tiene una base "rugosa". Lo promocionan varias famosas. El sistema, según se publicita, "corta el pelo al ras y lo debilita "sin el dolor de la cera, los cortes de la rasuradora y los costos de la depilación laser", comentan las influencers. Se vende online y cuesta entre 50 y 65 mil pesos. Ya advierten que hay versiones "truchas".

Cintia Cambursano, médica dermatóloga clínica y estética (@dra.cintiacambursano) hizo un análisis sobre las diferentes propuestas y expuso su opinión profesional. En particular, respondió dudas sobre la maquinita viral.

En principio, dijo que "a diferencia de lo que pasaba décadas atrás (donde había una mayor carga sociocultural en este tema), hoy la depilación es una decisión personal: están quienes deciden dejarse pelo y quienes prefieren removerlo porque no se sienten cómodos, ambas decisiones son correctas ya que en términos de salud no hay ningún problema en quitárselo o dejárselo".

maquinita depiladora viral

>> Leer más: Depilación definitiva: la demanda sigue alta y hay nuevos jugadores

La piel, un órgano delicado

La médica explicó que, efectivamente, existen muchos métodos para quienes toman la decisión de quitarse pelo. "Desde la dermatología recomendamos el uso de la depilación definitiva (una de las tecnologías más conocidas es Soprano, por ejemplo). Este método es seguro y noble para la piel; con el láser lo que hacemos es remover aproximadamente el 80 por ciento del pelo en la primera sesión y después de un tiempo se van espaciando las sesiones hasta que la persona va teniendo menos densidad de pelo. Y llega el momento en que tenés que hacer solamente mantenimiento. Además cuenta con otras ventajas como estimular el colágeno y la elastina, entonces uno ve reflejado también un cambio favorable en la textura de la piel que está más hidratada, luminosa y con mayor turgencia".

Para quienes no optan por esta aparatología, siguen vigentes el rasurado con maquinita o pinza y la cera tradicional o bandas con cera, que actúan a tracción. "En cuanto a la cera desaconsejamos su uso porque la aplicación de alto calor es una injuria para la piel y es un procedimiento que no está exento de quemaduras o de lastimaduras en la barrera cutánea con todo el riesgo que eso implica".

El nuevo dispositivo que se hizo viral actúa por fricción, con una base hecha con microcristales y se usa haciendo movimientos circulares, según detalla la empresa que lo fabrica. ¿Trae problemas? "En principio diría que la gente puede probarlo sin que eso implique un riesgo importante para su piel, pero hay que tener algunas precauciones", comentó la especialista.

>> Leer más: Anmat prohibió un equipo de depilación definitiva por ser un producto falsificado

Máquinas a fricción

"Al ser a fricción genera un rasurado y el pelo queda al ras. Esto puede provocar alguna lastimadura, la aparición de foliculitis (pelitos encarnados), y viendo el tamaño de lo que se promociona en redes no parece muy adecuado para zonas de cavado, zona genital y axilas, por ejemplo, que son las áreas más pedidas a la hora de la depilación".

En paciente con eczemas (que provoca sequedad, inflamación, enrojecimiento), en personas con dermatitis (también un proceso inflamatorio) o pieles sensibles no los recomendamos: no es el método que vamos a elegir", agregó la dermatóloga.

En cuanto a las depiladoras láser de uso domiciliario, que se ofrecen en el mercado con distintos precios y marcas, la médica comentó que "siguiendo correctamente las instrucciones no veo que haya un problema en probarlas". Ante la duda, siempre es mejor consultar a un profesional para evaluar el estado de la piel y el tipo de piel, "y siempre que se use algún método de depilación, tener la precaución de hidratar bien la piel al finalizar el procedimiento".

Noticias relacionadas
Aunque los dispositivos elctrónicos para fumar están prohibidos, en la Argentina trepa el número de chicos y chicas que los usan 

Aumento de vapeadores adolescentes en Santa Fe:  ¿qué se puede hacer?

la alimentacion, el motor invisible del rendimiento deportivo

La alimentación, el motor invisible del rendimiento deportivo

dia mundial de los cuidados paliativos

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

cuidados paliativos: cuando acompanar el sufrimiento tambien es una forma de amor

Cuidados paliativos: cuando acompañar el sufrimiento también es una forma de amor

Ver comentarios

Las más leídas

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El gesto del ex-Newells con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

El gesto del ex-Newell's con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

Lo último

La última final de la selección sub-20 ante un africano lo tuvo a Lionel Messi como protagonista

La última final de la selección sub-20 ante un africano lo tuvo a Lionel Messi como protagonista

Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio

Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

La familia de Nico Fortuna logró una sentencia favorable ante la falta de cobertura de su obra social, que sólo cumplió con medidas cautelares
El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Por Gonzalo Santamaría
Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio
POLICIALES

Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio

Feria del Libro Rosario: charlas, lecturas y autores destacados para este jueves
La Ciudad

Feria del Libro Rosario: charlas, lecturas y autores destacados para este jueves

La última final de la selección sub-20 ante un africano lo tuvo a Lionel Messi como protagonista
Ovación

La última final de la selección sub-20 ante un africano lo tuvo a Lionel Messi como protagonista

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste
LA CIUDAD

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El gesto del ex-Newells con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

El gesto del ex-Newell's con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

Cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

Cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

Ovación
Náutica: una Regata para celebrar desde el río el Tricentenario de la ciudad
Ovación

Náutica: una Regata para celebrar desde el río el Tricentenario de la ciudad

Náutica: una Regata para celebrar desde el río el Tricentenario de la ciudad

Náutica: una Regata para celebrar desde el río el Tricentenario de la ciudad

Regional Amateur: Unión de Álvarez y Coronel Aguirre, listos para salir a jugar

Regional Amateur: Unión de Álvarez y Coronel Aguirre, listos para salir a jugar

Newells atraviesa agitados tiempos de decisiones antes de ir a La Paternal

Newell's atraviesa agitados tiempos de decisiones antes de ir a La Paternal

Policiales
Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio
POLICIALES

Lo balearon en un intento de robo y pudo manejar herido hasta una estación de servicio

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste
LA CIUDAD

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Feria del Libro Rosario: charlas, lecturas y autores destacados para este jueves

Feria del Libro Rosario: charlas, lecturas y autores destacados para este jueves

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

POLICIALES

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo
Política

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

La Renga anunció un show en Rosario: cuándo salen a la venta las entradas
Zoom

La Renga anunció un show en Rosario: cuándo salen a la venta las entradas

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Por Alvaro Torriglia
Economía

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular
Policiales

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Otra vez el experimento escolar del volcán dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo
Información General

Otra vez el experimento escolar del "volcán" dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos
Política

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta
Información general

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta

Pullaro: Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral
Política

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral"

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26
Negocios

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: Todo fue por justicia
Información General

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: "Todo fue por justicia"

Javkin: Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior
Política

Javkin: "Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior"

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina
Información General

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina

Agustín Pellegrini: El 26 de octubre es libertad o comunismo
POLITICA

Agustín Pellegrini: "El 26 de octubre es libertad o comunismo"

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 
LA CIUDAD

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas
Policiales

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

El especial mensaje de Trump a Milei: Sos un gran presidente. Soy tu amigo
Política

El especial mensaje de Trump a Milei: "Sos un gran presidente. Soy tu amigo"

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes
Policiales

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores