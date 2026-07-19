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La previa de la final del Mundial de Fútbol ya transforma la fisonomía de Rosario

A horas del inicio del decisivo partido entre Argentina y España, la ciudad donde nació Lionel Messi ya alienta a la Selección Nacional

19 de julio 2026 · 13:29hs
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La previa de la final del Mundial ya se siente en Rosario.

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La previa de la final del Mundial de Fútbol ya transforma la fisonomía de Rosario

La previa de la final del Mundial de Fútbol ya transforma la fisonomía de Rosario

Personas y mascotas vestidas de celeste y blanco, automóviles tocando bocina y vendedores ambulantes tratando de liquidar las últimas camisetas, la final del Mundial de Futbol logró quebrar la tradicional lentitud del domingo en el centro de la ciudad de Rosario. A horas del histórico encuentro entre las selecciones de Argentina y España, en el estadio de MetLife Stadium de Nueva Jersey, la fiebre mundialista gana las calles de la ciudad. El Centro Cultural Roberto Fontanarrosa se prepara para recibir a cientos de hinchas. El transporte público funcionará normalmente y habrá un operativo especial de seguridad.

Desde media mañana, cuando faltaban todavía cinco horas para el decisivo choque entre Argentina y España, en las calles del centro rosarino ya se oían bocinas de automóviles y vuvuzelas. Un anticipo del aliento a la selección albiceleste en la misma cuna de su capitán, Lionel Messi.

"Todo viene muy bien", se ilusiona un vendedor ambulante que en la esquina de Sarmiento y Santa Fe intenta colocar sus últimas camisetas y banderas entre quienes atraviesan el centro. Pero no se amina a pronosticar un resultado del partido por una cuestión de cábala.

Para una pareja que se acerca a preguntar el precio de las banderas, "a la Selección no se le puede pedir más, ya lo dieron todo después del partido contra Inglaterra", aseguran y consideran que "esa fue la batalla más difícil".

Punto Fan Mundial

Como sucedió en los otros partidos que la selección nacional disputó en el Mundial, el Cultural Fontanarrosa se transformará en una gran fan fest con pantalla gigante y gastronomía. La actividad, se desarrollará desde las 16 en el espacio ubicado en San Martín 1080 y tendrá entrada libre y gratuita.

El "Punto Fan Mundial" del cruce de San Martín y San Luis fue seleccionado por la Fifa y Fox como un punto de atención. Por lo que Rosario será parte de la transmisión oficial de Estados Unidos.

"Ellos se contactaron para hacer la transmisión en Rosario. Sabían que estábamos haciendo el Punto Fan y nos propusieron salir desde el Fontanarrosa", confirmó Enrique Gabenara, director del Centro Cultural Fontanarrosa, en diálogo con La Capital.

La pantalla ubicada en las escalinatas del Fontanarrosa, mirando a la explanada, va a estar funcionado desde las 15. Luego, desde las 16, comenzará la transmisión de la final de la Copa del Mundo.

El espacio contará con baños químicos y "toda la jornada va a ser afuera, exclusivamente en la explanada para disfrutar del partido".

"Dentro del edificio no habrá ninguna actividad. Esta vez es exclusivamente el partido por la importancia del mismo y por lo transcendente de esta final", remarcó Gabenara.

Gabenara destacó que esta transmisión internacional desde el Fontanarrosa "es un hecho muy importante para el Centro Cultural y para la ciudad, en medio de la reconversión del Fontanarrosa". Punto Fan comenzó en el tercer partido de la fase de grupos ante Jordania y "siguió a la selección en cada partido". En tanto, resaltó: "Llegamos hasta acá impulsados por la afluencia de la gente y hoy no podíamos no tener la final mirando a la explanada con toda la ciudad expectante".

Por otro lado, aclaró que los encargados de la transmisión contarán con sus cámaras y serán quienes realicen la cobertura.

"Creo que es una posibilidad de que Rosario pueda verse al mundo con todas las buenas noticias que se suman a esto. Que sea una jornada de expectación y alegría, todos en celeste y blanco, un momento para estar felices y en comunidad, momentos tan necesarios en estos días difíciles para el país", afirmó el funcionario.

La previa de la final del Mundial ya se siente en Rosario.

La previa de la final del Mundial ya se siente en Rosario.

Transporte y operativo de seguridad

Desde el municipio confirmaron que el sistema de trasporte publico funcionará con normalidad, dentro del cronograma dispuesto para los domingos.

En tanto, las autoridades de provincia y municipio pondrán en marcha un operativo reforzado para el domingo, con cobertura ampliada en distintos sectores de Rosario que son cita de festejos, como el Monumento Nacional a la Bandera, pero también corredores gastronómicos y otros puntos de la ciudad.

El coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos del Gobierno de Santa Fe, Gustavo Velázquez, destacó la actuación de los agentes durante los festejos del triunfo ante Inglaterra cuando se estimó que 400 mil personas llegaron hasta el Monumento sin que se registraran incidentes de gravedad. “Miles de personas, muchas familias y chicos, se acercaron al Monumento con ganas de festejar y el operativo respondió como estaba planificado. También funcionó muy bien el esquema de cortes de tránsito, que permitió ordenar la circulación y garantizar el trabajo de los equipos de seguridad y emergencia”, señaló.

El funcionario explicó que para este domingo se desplegará un esquema de prevención de mayores dimensiones e indicó que el despliegue se extenderá hacia otros puntos de alta concentración de público, como avenida Pellegrini, Pichincha y distintos corredores gastronómicos y recreativos de la ciudad.

A su vez, el secretario de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario, Diego Herrera, sostuvo que cada celebración requiere un dispositivo específico: “Cada operativo tiene características distintas. Tuvimos uno tras el partido con Suiza, otro este miércoles y ahora estamos planificando uno reforzado para el domingo, que abarcará nuevas zonas de la ciudad donde también se espera una importante concurrencia de personas”, concluyó.

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