Apoyo a las agrupaciones tradicionalistas del sur provincial que mantienen viva la identidad argentina

En las diferentes celebraciones patrias y eventos costumbristas del departamento General López, la senadora Di Gregorio destacó a los grupos que promueven la argentinidad

“Cuando un pueblo mantiene vivas sus raíces, también está fortaleciendo su futuro”, expresó la senadora.

Tras acompañar distintas celebraciones patrias y encuentros criollos en Venado Tuerto y San Eduardo , la senadora provincial Leticia Di Gregorio destacó el trabajo de las agrupaciones tradicionalistas, las familias y las instituciones que mantienen vivas las costumbres y la identidad de cada comunidad.

La legisladora por General López participó del acto protocolar por el Día de la Independencia en Venado Tuerto, de la jornada criolla desarrollada en el predio de la Sociedad Rural de esa ciudad y del tradicional Día Criollo realizado en San Eduardo.

“Cada encuentro tradicionalista es mucho más que una celebración. Es un espacio donde se transmiten valores, se comparte nuestra historia y se fortalece el sentido de pertenencia. Gracias al compromiso de muchas personas, estas tradiciones siguen vivas y pasando de generación en generación”, expresó Di Gregorio.

Durante el recorrido, la senadora acompañó a las autoridades locales en el acto oficial del 9 de Julio y el desfile criollo en Venado Tuerto. Más tarde compartió la propuesta realizada en la Sociedad Rural, con juegos de riendas, música y danzas folclóricas, mientras que el domingo participó del Día Criollo en San Eduardo junto al presidente comunal, Nabil Simonovich.

En cada uno de los encuentros también hubo una activa participación de instituciones y clubes locales que colaboraron con la organización y los servicios para los asistentes.

Conservar las raíces

“Detrás de cada desfile, de cada jinete, de cada baile y de cada plato compartido hay familias, vecinos e instituciones que dedican tiempo y esfuerzo para conservar nuestras raíces. Ese trabajo muchas veces es silencioso, pero resulta fundamental porque forma parte del patrimonio cultural de nuestros pueblos y merece todo nuestro reconocimiento”, afirmó la legisladora.

Di Gregorio resaltó que preservar las tradiciones no significa mirar al pasado sino fortalecer la identidad de las comunidades y transmitir a las nuevas generaciones el orgullo por la historia, las costumbres y los valores que caracterizan al sur santafesino.

“Cuando un pueblo mantiene vivas sus raíces, también está fortaleciendo su futuro”, concluyó.

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