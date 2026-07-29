Por qué activar las semillas y cómo hacerlo

La única forma de aprovechar al máximo las propiedades de las semillas es a partir de la activación. Cómo hacerlo paso a paso

Las semillas y los frutos secos son alimentos esenciales en cualquier dieta. Hace ya varios años mucha gente comenzó a incorporarlos con mayor frecuencia, en tanto todas las recomendaciones de profesionales los incluyen. Sin embargo, no todos saben que estos alimentos deben pasar por un proceso de activación que, de saltarlo, no les permite aportar completamente la enorme cantidad de beneficios que ofrece.

Desde el punto de vista de la salud, las semillas son grandes aliadas. Aunque su tamaño sea pequeño, albergan una enorme cantidad y variedad de beneficios . Asimismo, son fáciles de incluir en cualquier comida o receta, volviéndose la estrella del plato o un simple acompañamiento.

Lo que se desconoce acerca de las semillas es que siempre es mejor consumirlas tras un proceso de activación, tan fácil como efectivo . De esta manera, el organismo recibirá mejor las propiedades del alimento y sacará efectivamente todo el potencial de este aliado.

En qué consiste la activación de semillas

Activar las semillas, así como los frutos secos, es un procedimiento sencillo y necesario. Al realizarlo, se mejora el potencial del alimento altamente. En principio, lo que se está optimizando es la absorción y digestión de los alimentos, para aprovechar al máximo el proceso de asimilación de minerales y vitaminas (como calcio, hierro, zinc,etc).

Asimismo, y siguiendo esa línea, activar las semillas elimina sus inhibidores enzimáticos.Estas son moléculas que se unen a enzimas y disminuyen su actividad, evitando que comience el proceso de germinación antes de tiempo. La cuestión con estos inhibidores es que son antinutrientes. Si se eliminan, se mejora la digestión de las semillas, volviéndolas más tolerables y reduciendo el ácido fítico que contienen, lo que luego optimiza el proceso de absorción mineral.

Cabe destacar que, si bien es ideal y recomendado activar las semillas, no hacerlo no conlleva ningún daño ni peligro. El proceso de activación posibilita hacerlos más nutritivos y digeribles para el organismo, por eso se aconseja. En el caso de que no se activen, simplemente no se podrán gozar de todos sus beneficios en tanto no lograrán ser enteramente digeridos.

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Cómo activar las semillas

Existen diversos tipos de semillas, como la chía, el lino, el girasol, la calabaza, el sésamo, el girasol, etc. En cualquiera de los casos, el proceso de activación es siempre el mismo, aunque dependiendo de la variedad y preferencias pueden realizarse algunas modificaciones.

Así como las semillas, se pueden activar los cereales, las legumbres, los granos y los frutos secos. Lo que varía es el tiempo que necesitan para completar el proceso.

Esencialmente, la serie de pasos es la siguiente: