Anmat prohibió productos de otra marca de limpieza

Los productos domisanitarios no se encontraban registrados correctamente ante el organismo y fueron considerados ilegales

Anmat inhabilitó la venta de varios productos de limpieza de una marca

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución de los productos de una marca de productos de limpieza. La medida rige dentro de la totalidad del territorio nacional y plataformas de venta electrónica e incluye todos los lotes de todos los productos de la marca.

La prohibición de los productos domisanitarios se hizo oficial a partir de la Disposición 4424/2026 . Los productos de la marca se comercializaban sin registro ante la Administración Nacional. Asimismo, no fue posible identificar un establecimiento elaborador habilitado responsable de la fabricación de estos productos.

Al no conocer las condiciones de elaboración y distribución de los productos, Anmat no puede garantizar que estos cumplan con las condiciones de seguridad, calidad y eficacia correspondientes . Por esto, definió su prohibición para evitar la exposición de la población a cualquier riesgo posible.

Los productos domisanitarios prohibidos por Anmat

La medida de Anmat aplica a todos los lotes de todos los productos de la marca “CLEAN LAB”. Su catálogo incluye productos identificados como limpiadores, insecticidas, desinfectantes, aromatizantes y productos para el acabado de superficies, entre otros.

Hasta tanto se encuentren debidamente regularizados, estos productos no podrán ser comercializados. Por su parte, quienes hayan adquirido alguno de estos productos debe abstenerse de utilizarlos.