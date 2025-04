Roly Santacroce: "Todo lo que logramos en Funes fue gracias a un Estado presente y eficaz"

Consultado sobre el debate que él mismo les propuso a los candidatos Ciro Seisas (Unidos) y Juan Pedro Aleart (La Libertad Avanza) , aseguró: "Hubiese sido lo más lógico que se haga, teniendo en cuenta que esta es la elección más importante de 1983 a estos días . La última reforma constitucional en Santa Fe fue en 1962 y la próxima se hará dentro de 50 años. Me toca ser intendente y conozco claramente las problemáticas que tenemos las 24 localidades del departamento Rosario".

"Todas las localidades tenemos los mismos problemas : pocos porcentajes de agua potable, gas natural, cloacas y energía eléctrica, que se vive cortando en todos los barrios, de todos los pueblos. Sin esos elementos, las ciudades no se desarrollan porque no hay inversiones y, por ende, no hay puestos de trabajo ", agregó. Y resaltó: "Estas políticas públicas hay que dejarlas establecidas en la Constitución provincial como hizo Córdoba en 2001, para que en 25 o 30 años todas las localidades tengan todos esos elementos que mencioné".

Respecto a las reelecciones en varios estamentos, uno de los posibles ejes de debate en la reforma constitucional, Santacroce se mostró a favor pero sólo si es por un período. "No puede ser que haya intendentes que hace 20 años que están o senadores que hace 25 años que están. Es un período, una sola reelección y arriba o a tu casa ", graficó.

En tanto, habló sobre la unicameralidad de la Legislatura que planteó Aleart a pesar de que no es un tema que se vaya a tratar en el debate para reformar la Constitución: "Hace poco que empieza en política Juan Pedro y, claramente, no entiende que hay 42 artículos que se van a poder modificar y ese no está, entonces le miente a la gente".

"Están subidos sobre una lógica de la agresividad y la política no es eso", afirmó el intendente de Funes en relación con los modos de La Libertad Avanza. Y continuó: "Nosotros, los intendentes, somos la primera línea de fuego entre la sociedad y la política. Cuando la gente tiene un problema en su ciudad lo llama al intendente, no al gobernador o al presidente. Y ellos quieren trasladar una filosofía que puede pagar en algunos votos pero que no existe. El Estado tiene que estar presente y ser eficaz".

"En Funes logramos objetivos importantes en nuestra ciudad porque tenemos un Estado eficiente y que traslada. Dejamos la vieja política y trasladamos a la sociedad en su conjunto un bienestar. Logramos algo que en Argentina creíamos que no se iba a ver más: ver la gente que toma mate en las plazas, las reposeras en las puertas y los negocios sin rejas", añadió.

En tanto, sostuvo que las promesas de discutir una posible autonomía de Rosario son "un cuento chino": "No te la van a dar porque el gobernador te quiere tener permanentemente bajo su zapatilla. (Los candidatos que proponen esa discusión) le mienten a la gente y no están preparados para discutir las problemáticas que tenemos, que son las necesidades reales que tienen los pueblos y la gente".