Porno sin helado: cuando el consumo excesivo de pornografía es un problema

Del otro lado de la pantalla está Matías de 22 años que me consulta porque mira pornografía practicamente a diario y quiere frenar. Conoció las páginas porno a los 9 sin quererlo mientras buscaba contenido de un videojuegos Con vergüenza me comparte: “necesito dejar de ver pornografía, pero no puedo”. Sufre. Más aún cuando unos meses atrás intentó tener relaciones sexuales con su pareja, pero no pudo tener una erección. No es la primera vez que le pasa, pero es la primera vez que lo cuenta. Siente que el porno lo alejó de su pareja, de sus proyectos.