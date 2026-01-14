Reciclar Venado asistió a las Colonias de Vacaciones

El programa Reciclar Venado, del gobierno de Venado Tuerto, desarrolla distintas intervenciones educativas en las colonias de vacaciones para abordar problemáticas ambientales

El programa Reciclar Venado , del gobierno de Venado Tuerto, desarrolla distintas intervenciones educativas en las colonias de vacaciones para abordar problemáticas ambientales y, en especial, la correcta gestión de los residuos.

El programa forma parte del plan estratégico municipal “Objetivo Cierre Basural” y, según precisó el coordinador de Participación Ambiental, Sebastián Urreta, “la prioridad es apuntar a las infancias buscando generar un cambio cultural que permita incorporar como algo natural el concepto de la separación en origen”.

Esta semana se trabajó con esta propuesta educativa en la colonia del Club Jorge Newbery, con una metodología que incluye una charla introductoria, que luego da lugar a un juego interactivo de pesca para diferenciar los distintos tipos de residuos y clasificarlos.

Durante estas jornadas en las colonias también se fomenta la figura del “Voluntario Ambiental”, encargado de recolectar los residuos reciclables generados en la colonia y depositarlos en el cesto correspondiente, con la intención que los chicos se lleven esta experiencia al hogar y la repliquen en su familia.

Festejo por duplicado

Con motivo del quinto aniversario de Reciclar Venado y el primer año de la recolección diferenciada, el gobierno municipal prepara un festejo especial, que tendría lugar antes de fin de mes.

Urreta anunció que “la actividad se desarrollará en la Planta de Tratamiento de Residuos”, e invitó a toda la comunidad “a celebrar este camino hacia la sustentabilidad, con el objetivo de cerrar definitivamente el basural”.