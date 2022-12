Video: tras la victoria, el Dibu Martínez se peleó con el banco de Países Bajos

El arquero de la selección argentina, figura en la tanda de penales, no tuvo empacho en apuntar su furia y dedicarle la victoria al banco rival.

"Messi no juega mucho contra el rival cuando no tiene la pelota", había dicho Van Gaal en la conferencia previa al partido ante Argentina, mientras que otro que chicaneó en la previa fue el arquero, Noppert, quien señaló que "estoy seguro de que puedo atajarle un penal a Messi". El arquero no estuvo muy feliz en sus declaraciones, puesto que tuvo dos chances en los penales y en ambas quedó parado. Tanto en el 2-0 que marcó lionel desde los doce pasos, como en la ejecución de la tanda de penales.

Al tiempo que el experimentado zaguero de Liverpool inglés Virgil van Dijk sentenció que no estaba "preocupado por Argentina". "Es un equipo fuerte, con uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, pero estamos muy bien preparados para hacerle frente. No jugamos contra Messi, sino contra todo el equipo", aseguró el neerlandés antes del partido.

Todas declaraciones que en lugar de hacer mella en el ánimo de los argentinos, le dieron más fortaleza a los dirigidos por Lionel Scaloni.

Por eso, en el final del partido, tras la tanda de penales, y en medio de un clima muy caliente, hubo recriminaciones y algunos insultos contra el banco de suplentes de Países Bajos.

Uno de ellos, fue Lionel Messi, quien cuando lo convocaron para hablar para las cámaras de televisión tuvo un cruce con el nerlandés Woul Weghorst: "¿Qué te pasa bobo?, andá para allá", le disparó el crack rosarino, quien también se acordó del entrenador. Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos".

Mientras que el Dibu Martínez al final descargó de la tanda de penales descargó toda su furia contra el banco de Países Bajos. Menos bonito les dijo de todo, además de señalar puntualmente a algunas personas en el banco rival.