El mejor momento de Lionel Messi, a los 35 años

No se sabe cómo terminará esta historia. Vale el presente. Nadie descubre nada diciendo que Lionel Messi es el mejor jugador del mundo, pero sí vale remarcar que, a los 35 años, está en su mejor momento en la selección argentina. Ya llegó a una final de Copa del Mundo y, repita o no, su figura es superadora. Determinante, aún cuando el equipo de Scaloni no se la dé todas a él como antaño. Sabio hasta para administrar el físico y terminar el partido como un pibe, apurando, llevando la pelota, asistiendo con pases-gol y buscando él mismo. No es casualidad que, como ante México, destrabara el partido. Y no es un dato para nada menor que convierta por primera vez en una instancia de eliminación directa. Si no erraba el penal ante Polonia sería el único artillero del Mundial y habría marcado en todos los partidos. No importa. No sólo está intacto, está en su cénit y juega su mejor Mundial.