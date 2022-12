Carnevali: "Argentina está por encima de Holanda"

Los partidos son de mucha intensidad, tensión y responsabilidad. Es un torneo corto y al mínimo detalle podés quedar afuera. Vas ganando 1 a 0 y no sabés si buscar el segundo gol o defender lo que conseguiste. Es un Mundial muy físico, muy táctico.

En anteriores mundiales había seleccionados con un gran potencial, que arrasaban y que estéticamente resultaban agradables, ¿es posible todavía ver algo así?

No. Eso se terminó hace rato. Me acuerdo que en el 71, 72 o 73 jugábamos contra selecciones como Chile o Perú y les ganábamos 3 o 4 a 0. Ahora jugás contra ellos y no es fácil. Encima te ganan. Esos seleccionados tienen muchos futbolistas jugando en el exterior y una preparación física diferente. El fútbol creció y hay mucha información. Hoy al futbolista les ponen un aparatito y le controlan los kilómetros que tienen que hacer, a qué velocidad, todo. El fútbol es mucho más físico. Fijate Australia, Corea y Japón. Son todas selecciones fuertes que te complican. Después aparece el talento y te desequilibra. Mbappé, Messi, Kane te marcan diferencias y te rompen los partidos.

¿Hay un seleccionado que le guste más?

Para sentarse y verlo, me gustan todos, porque cada partido tiene su motivación. En la fase de grupos, la clasificación fue muy peleada. Selecciones como Alemania, Dinamarca y Bélgica, que en principio todos hablaban de que podían ser candidatas, se quedaron afuera. Eso te da la pauta de que el fútbol es bonito, porque todo lo que podés prever después se rompe. Nosotros mismos. Si el Dibu (Martínez) no para esa pelota sobre el final contra Australia por ahí quedábamos afuera. Francia juega bien. Argentina tiene buen fútbol, aunque quizás en momentos determinados le falta más verticalidad. Inglaterra es un equipo fuerte y tiene poder de definición. Y después está Brasil. En cualquier momento te aparecen 3 o 4 jugadores y te ganan los partidos. Argentina le puede ganar a Holanda, si bien tiene buenos futbolistas, que juegan en Inglaterra, Italia. Están De Jong, Depay, Gapko. Pero creo que Argentina está por encima de Holanda.

¿Cuáles piensa que son las virtudes y defectos de la selección argentina?

Desde afuera es difícil decir lo que tiene que corregir. Argentina tiene una buena selección, muy buenos futbolistas, sobre todo un muy buen equipo, que es lo importante. Argentina siempre tuvo muchísimos nombres, pero a veces le costó encontrar el equipo. Ahora se consiguió, porque todos creen en Scaloni y se armó un grupo espectacular. En el primer partido que se perdió, si mirabas la cara de los futbolistas era una desazón total. Y después recuperó esa idea de fútbol y la confianza para jugar. A medida que va pasando el Mundial, se complica. Pasó contra Australia. No podíamos hacer el gol hasta que llegó la geniali- dad de Messi. A nivel físico, como decía, Australia equiparó el partido, pero apareció el talento y marcó la diferencia. Scaloni encontró el equipo con ese mediocampo con Enzo (Fernández), De Paul y Mac Allister. Di María, que creo que va a jugar contra Holanda, para mí es uno de los futbolistas de mejor rendimiento. Julián (Alvarez) cualquier oportunidad que tiene, la mete. Argentina está en un buen nivel.

¿Qué puede decir de Messi?

Messi es en la actualidad el mejor futbolista del mundo. Tiene una capacidad y un talento espectaculares. Cuando aparece, marca la diferencia. Hay que estar contento de que lo tenemos. Está en un muy buen nivel y eso es importantísimo a esta altura del Mundial.

“Holanda nos pasó por arriba en el 74”

La selección argentina sufrió en carne propia el poderío de la Naranja Mecánica liderada por el excelso Johan Cruyff en 1974. No una, sino dos veces. Daniel Carnevali atajó en ambos partidos frente al mismo rival que tendrá la selección en Qatar, aunque son otras las realidades. “Nos tocó jugar con Holanda y parecía que había 200 camisetas naranjas”, recordó Carnevali sobre la derrota por 4 a 0 en la 2ª fase del Mundial de Alemania, que sucedió a la caída por 4 a 1 en un amistoso un mes antes en Amsterdam.

“En cuanto a nombres, Argentina era una selección espectacular. Pero no estuvimos en el nivel. Nos tocaron equipos difíciles. Holanda, que fue subcampeón, Brasil que para nosotros siempre es un partido aparte, y Polonia (en fase de grupos), que llegó a las semifinales”, dijo Carnevali sobre la actuación del representativo albiceleste, eliminado en 2ª ronda.

Esa aparición de Holanda fue uno de los hechos más importantes en la historia de los mundiales y a ustedes les tocó sufrirlo.

Sí, la sufrimos en dos partidos. Jugamos un amistoso antes de ir al Mundial, que perdimos 4 a 1. Y después en el Mundial. Fue una Holanda revolucionaria, con un fútbol diferente, muchísima velocidad, desplazamientos, movimientos de puestos y recorrido. Y tenía un genio, Cruyff, que manejaba el equipo. Aparecía en cualquier sitio. Hacían un gol y aparecía de central. O sacaba la pelota de atrás.

Hay una anécdota que contó Roberto Perfumo que en determinado momento del partido usted quiere sacar rápido del arco porque perdían 2 a 0 y él le dijo que no se apure porque si no les hacían diez goles.

Tampoco es una anécdota importante. Son situaciones que se dan en cualquier partido. Momentos en los que pensás enfriar un poco. A veces esas cosas salen a la luz y otras no. Holanda nos pasó por arriba, esa es la realidad. Eran totalmente superiores. No encontrábamos la manera de tener la pelota en ningún momento del partido. Siempre la tenían ellos.

Sus arqueros preferidos

Carnevali tuvo una vastísima trayectoria en el arco entre fines de la década del 70 hasta comienzos de la del 90. Pasó por Morning Star y las inferiores de Central, hasta jugar apenas dos partidos en la primera canalla, en 1969. Se fue a Atlanta, Chacarita y Unión Deportiva Las Palmas, donde se convirtió en ídolo.

Retornó a Central, con el que fue campeón en el Nacional de 1980. Y continuó su carrera en Junior de Barranquilla, otra vez en Atlanta y Colón, para retirarse en Central Córdoba a los 44 años. Su mirada sobre los arqueros no es una más. Y obviamente tiene sus preferidos en este Mundial.

“El Dibu Martínez me encanta. Cumplió en todo lo que fue la previa del Mundial y en el Mundial. Fue uno de los autores de que Argentina pasara a cuartos de final. El arquero de Francia (Hugo Lloris) me gusta. Es veterano, pero ágil y seguro. Está en un muy buen nivel. El holandés (Andries Noppert) es otro. Esos tres arqueros son los que más me llamaron la atención. A mí me gusta el de Alemania (Manuel Neuer), pero no tuvo un buen Mundial. Courtouis es otro arquero espectacular, pero su selección no tuvo un buen nivel y así es difícil que un arquero resalte”, dijo Carnevali, que el domingo pasado cumplió 76 años y es nada menos que el presidente de un club de fútbol que lleva su nombre, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.