"No se puede convivir con un gobierno que todo lo resuelve metiéndole la mano en el bolsillo a la gente", se quejó hoy el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, al arribar a Rosario para participar de la Marcha de las Antorchas que se llevará a cabo esta tarde en protesta por los aumentos de tarifa dispuestos por el gobierno nacional.

"La situación de los trabajadores hoy es deplorable, se han gastado el medio aguinaldo para pagar las tarifas, antes se usaba para ir de vacaciones o para arreglar o reponer algo que faltaba en la casa, hoy se usa para pagar el agua y el gas, una locura", disparó Yasky en una conferencia de prensa que compartió con dirigentes gremiales y de la Multisectorial contra el Tarifazo.

La manifestación está convocada para hoy, a las 18.30, en Sarmiento y Rioja, frente a la sede local del Ansés, y recorrerá las calles céntricas hasta llegar a la plaza San Martín, donde se leerá un documento conjunto en reclamo de que se retrotraigan los aumentos de tarifas. Se trata de la segunda marcha de estas características que se hace en el país, la primera fue el jueves pasado en Buenos Aires.

"Lo que intentamos es que el tarifazo se revea y que no se cometa semejante injusticia contra nuestro pueblo"

Yasky trazó un panorama preocupante para el 2019. "Si no hay modificaciones en la política económica, y sobre todo la que afecta al trabajado, a la gente común, va a ser un año de penuria social y de conflicto", aseguró el titular de la central obrera y destacó: "El presidente no se hace cargo de lo que hace ni del daño que hacen las cosas que hace".

yasky02.jpeg



"La convocatoria generó una gran expectativa que se cumplió en la primera marcha en la ciudad de Buenos Aires", señaló el gremialista al llegar hoy a Rosario, y añadió: "Sabemos que acá hay un trabajo intenso de las organizaciones sociales, sindicales y de la Multisectorial contra el Tarifazo y que la gente va a poner su granito de arena contra el tarifazo".

>> Leer más: Rosario será sede de la protesta nacional contra los tarifazos

"Lo que intentamos es que el tarifazo se revea y que no se cometa semejante injusticia contra nuestro pueblo", enfatizó Yasky en la previa de la manifestación de esta tarde, y siguió: "Estamos hablando de que hoy hay que elegir entre comer o comprar un remedio o pagar las tarifas o el transporte, así que esperamos una gran marcha para hoy".

Yasky disparó contra el presidente Mauricio Macri, a quien apuntó como máximo responsable de que el país tenga la inflación más alta de los últimos 27 años.

"No se puede gobernar con tanta displicencia, con una Casa Rosada está casi deshabitada, de vacaciones, y con un presidente que mira de lejos todos los problemas y le manda a aplicar tarifazos y aumentos de transporte".

"La recaudación del Estado bajó incluso considerando la inflación del 47 por ciento y esto es así porque la gente no da más, porque la economía doméstica no da más", aseguró el dirigente sindical, quien señaló la necesidad que haya "una situación de Justicia" entre los trabajadores que pagana Ganancias y los jueces, que tienen salarios más altos, no lo hacen.