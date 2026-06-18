20 de Junio: la presencia de Villarruel en Rosario cobra fuerza

Mientras el Senado de la Nación es un hervidero de versiones políticas en torno al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, denunciado por enriquecimiento ilícito, el entorno de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, dejó a un paso la confirmación la presencia de la funcionaria este sábado en el Monumento. "Entendemos que es muy probable que vaya, porque siempre lo hace para el 20 de Junio. Ojalá sea un acto tan lindo como el del año pasado", indicaron a La Capital desde el área de comunicación de la vicepresidenta. De concretarse, será un Día de la Bandera de alto voltaje entre las máximas autoridades del país ya que el presidente Javier Milei confirmó su llegada a la ciudad junto a su gabinete y Protocolo de la Nación excluyó de la lista a Villarruel.

Se vienen días clave para la suerte de Adorni ya que existe un intento por declarar una moción de censura en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y en medio de una tormenta política en la que el Ejecutivo nacional terminó admitiendo el impacto del caso en la gestión del presidente.

Mientras tanto, y pese al ajetreo de la labor parlamentaria, este diario consultó al entorno de la vicepresidenta sobre su arribo a la ciudad este sábado. "No fue invitada, no es parte del gobierno, según dijo el jefe de Gabinete, ¿no?", azuzó un colaborador de Villarruel en relación a Adorni. "Hay una agenda legislativa muy importante en el Senado, con temas de mucha relevancia y está enfocada en eso durante la jornada. Luego veremos la asistencia, como sucede todos los años en el acto del Día de la Bandera", remarcaron desde su área de comunicación institucional para insistir en que, si bien no están definidas las actividades del sábado, Villarruel "siempre va".

El 19 de mayo pasado, la vicepresidenta tuvo una incursión sorpresiva y de casi de incógnito. Estuvo a metros del Monumento. Al cumplirse el quinto aniversario del fallecimiento de su padre, Eduardo Villarruel (un teniente coronel retirado del Ejército que falleció de coronavirus), la exdiputada participó de una misa en la Iglesia Catedral. Fue una ceremonia religiosa con un grupo de asistentes de carácter reducido y casi familiar dentro de la basílica y en homenaje a su padre.

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Villarruel y Rosario

"Esta es mi segunda casa", había destacado Villarruel en un breve ida y vuelta con la prensa rosarina. "No participo del gobierno", marcó para agregar: "Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni”, mientras reclamó que la convivencia en la sociedad debe ser con respeto. Hace una semana, y tras la entrevista televisiva que dio el jefe de gabinete en la que admitió que ahorraba en negro y que se había hecho de 500 mil dólares por operaciones con criptomonedas, Villarruel salió al cruce: "Me parecen una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, soltó por la red social X. En las últimas horas, en tono desafiante, su entorno también ubicó a la vicepresidenta en Rosario para el próximo 20 de Junio. “Si ella quiere ir a Rosario, va a ir. Y le importa muy poco lo que piensen los defensores de corruptos. Que se la cruce de frente”, dijeron en tono bélico sus colaboradores.

Hasta el momento, Adorni será parte de la comitiva que acompañará a Milei en el acto oficial previsto en el mástil mayor del Monumento, mientras que tendrá una fecha clave para julio en el Congreso donde debe ir a informar sobre su gestión. "Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de poner en su conocimiento, y a través suyo, a los Senadores de la Nación, mi disposición a concurrir al Honorable Senado de la Nación el próximo día jueves 2 de julio”, manifestó en la nota que el jefe de ministros remitió al despacho de Villarruel. Para concretar dicho trámite, el Senado acordó votar el jueves 25 la interpelación y una posible moción de censura contra Adorni.

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Monumento. solemnidad, acto y Abel Pintos

Por el lado de las autoridades, tanto provinciales como municipales, la mirada es equidistante a todo el ruido político que llega desde la Casa Rosada. El acto tendrá la sobriedad y solemnidad de un 20 de Junio y no se esperan estridencias en los discursos, tanto de parte del gobernador, Maximiliano Pullaro, como del intendente Pablo Javkin. Las referencias a la restauración del Monumento a la Bandera que el gobierno santafesino completó (restaba un 30 por ciento ya que Nación dejó de enviar fondos) se hicieron este miércoles y con auditorio local.

En el acto se hablará en general sobre la obra pública, la mirada productiva de Santa Fe, el federalismo y la libertad, pero con mirada sobre la igualdad, en tiempos de crisis. Los mandatarios de la provincia estarán lejos de usar el atril como trinchera política en una Argentina desafiante y con un Ejecutivo nacional presionado por las causas judiciales.

A las 10, será el turno del izamiento de la bandera, se entonarán la canción Aurora y el Himno Nacional, y luego llegará la toma del juramento a la celeste y blanca por parte de Milei a la tropa desplegada al pie del Monumento para dar por concluida la actividad protocolar. Luego llegará el turno de la promesa de fidelidad a la bandera en el patio cívico con unos 5 mil niños de cuarto grado de diversas escuelas del país para dar paso hacia el mediodía y la tarde a la fiesta popular tradicionalista: asado a la estaca, conjuntos folclóricos y el recital de Abel Pintos en el escenario mayor en el parque a la Bandera.