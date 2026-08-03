El vóley tuvo un fin de semana con mucha actividad en la Copa Santa Fe y poca a nivel local

En el vóley vernáculo se disputaron un puñado de partidos en los torneos A1 y A2 tanto en la rama masculina como en la femenina

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Michele Verasio festeja y con él todo Sonder. El trico venció a Citta en Villa Constitución

Debido al temporal que se registró en la zona el pasado viernes donde la lluvia obligó a suspender varios encuentros y a la disputa de la Copa Santa Fe durante el fin de semana, fueron pocos los partidos de vóley que se disputaron correspondientes a los torneos que organiza la Asociación de Vóleibol de Rosario (AVR) de Primera División en A1 y A2, tanto en la rama masculina como en la femenina.

Dentro de ese manojo de encuentros, el choque entre Citta y Sonder A fue el destacado de la fecha en la rama A1 masculina. El encuentro se disputó en Villa Constitución y triunfo correspondió a la visita que se impuso 3-0 con parciales de 11-25, 25-27 y 20-25. El MVP y máximo anotador del encuentro fue el local Diego Pellegrino (Citta) con 13 puntos.

En los restantes encuentros jugados por la 11ª fecha los resultados fueron:

Regatas A 3, Náutico A 1 (24-26, 25-17, 25-19 y 25-16). MVP y máximo anotador. Alejo Zapata (Regatas) con 13 puntos.

Este lunes, al cierre de esta edición jugaban Normal 3 B v. Normal 3 A y restaba jugarse el partido entre Sonder B y Cevils.

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A2 Masculina de la AVR

Por otro lado, en la rama masculina A2, se disputaron los partidos de la 15ª fecha, jornada que arrojó los siguientes resultados:

Velocidad y Resistencia 3, Provincial 1 (25-19, 23-25, 25-18 y 25-17). MVP y máximo anotador. Alexis Correa (Velocidad y Resistencia), con 24 puntos.

Cevils 4, San Telmo 1 (25-20, 24-26, 25-21 y 25-19). MVP y máximo anotador: Maximiliano Suárez (Cevils), con 21 puntos.

Regatas B 3, Unión Arroyo Seco 0 (25-19, 25-16 y 25-16). MVP. Maximo Pegoraro (Regatas Rosario). Máximo anotador: Bruno Mariani (Unión Arroso Seco), con 16 puntos.

Normal 3 C 3, Servando Bayo 2 (23-25, 25-27, 25-21,25-12 y 15-10). MVP. Sebastián Mancini (Normal 3). Máximo anotador: Maximiliano Altamirano (Servando Bayo), con 18 puntos.

Newell’s 1, Citta B 3 (20-25, 25-23, 25-27 y 17-25). MVP. Matías Montero (Newell’s). Máximo anotador: Ramiro Sisterna (Citta), con 20 puntos.

Este lunes Atalaya recibía a Industrial Funes y restarían por jugarse Garibaldi v. Cevils B, San Telmo v. Bancario.

Vóley, por el lado de las damas

En la rama femenina A1 se jugó un solo partido y fue el que Regatas Rosario le ganó a El Tala A por 3-0 con parciales de 25-22, 25-15 y 25-22. La MVP y máxima anotadora del encuentro fue Pilar Colman, de Regatas Rosario, con 18 puntos.

En la continuidad de la fecha, este martes, Normal 3 recibirá a GER A mientras que Provincial hará lo propio con Regatas en un partido válido por la décima fecha del torneo AVR.

Los que se reprogramarán son Atalaya v. Red Star, Náutico Sportivo Avellaneda A v. Libertad y Sonder A v. Provincial.

En la rama femenina A2 también disputó un solo encuentro.

En un partido muy disputado en el corazón del barrio Luis Agote, Estudiantil A superó a GER B 3-2 en el tie break, con parciales de 21-25, 25-16, 22-25, 25-12 y 15-8. La MVP fue Agustina Culasso Brandolin (Estudiantil).

En cuanto al resto de los partidos, Newell’s y El Tala B jugaban este lunes a las 21, y faltan reprogramarse los partidos entre Náutico B v. Olimpia Santa Teresa, Citta v. Sonder B y Rowing v.Rosario Central.