Victoria De Masi: "Karina usa la guillotina y el látigo, a veces castiga con el silencio"

Mi tesis a partir de la investigación que hice y que termina en este libro es que la hermana, Karina Milei, es quien tiene mayor influencia sobre quien hoy es presidente, Javier. Yo no creo que ella tome decisiones de Estado en términos, por ejemplo, de economía, porque no es una materia que maneje, pero sí es confidente de su hermano, y sobre todo es consultora de su hermano. Karina oficia como pared emocional y Santiago Caputo quizás como pared racional, pero no hay ninguna decisión, sobre todo, de quiénes forman parte de la estructura de La Libertad Avanza, que no sea tomada o por Karina Milei o en una interconsulta con el hermano. Y eventualmente si Javier Milei tiene dudas sobre algo, pero Karina tiene el no asegurado, puede que la respuesta final del presidente sea no.

¿En qué situaciones se da eso?

Te lo pongo en un ejemplo: un grupo de empresarios se reúne con el presidente. En esa reunión también está Karina Milei. Después de las formalidades, los saludos y los comentarios de coyuntura este grupo empresario hace una propuesta o pedido al presidente. En ese momento, el presidente se va, porque no le gustan ese tipo de reuniones. Se queda Karina tomando nota, la reunión se termina, los empresarios se quedan, Karina vuelve a la oficina del presidente en el caso de que esta reunión sea en Casa Rosada, lo comenta con él y es Karina quien trae la decisión final.

En cuatro años, Karina pasó del llano a un lugar de poder inmenso. Por lo que pudiste reconstruir, ¿su proceso de ejercicio del poder es intuitivo? ¿Cómo es su proceso de formación política? Se sabe que el clan Menem está muy cerca de ella.

El recorrido que hace Karina Milei es extraordinario, porque es fuera de lo común. Me parece fascinante, no en términos de justificar, sino de entender el personaje que estudié. No hay ningún tipo de formación política en Karina Milei, pero tampoco hay interés en entender la política tradicional, la política como la vemos, la sentimos y la experimentamos desde la restauración democrática. Los Menem son personajes bastante nuevos con ellos. Cuando Milei asume en el gobierno Lule llevaba cuarenta años como asesor en el Senado, Karina lo saca de ahí y se lo lleva a la secretaría General de la Presidencia. A partir de ese momento, Lule Menem se convierte en su brazo ejecutor para armar el partido a nivel nacional. No hay otra gestión que se haga desde la secretaría General de la Presidencia que no tenga que ver con enmarcar la figura de Javier Milei y con fortalecer el partido. El área está absolutamente detenida. En el caso de Martín Menem, en 2023 se postuló para gobernador de La Rioja, salió tercero y hoy preside la Cámara baja. Karina sabe rodearse de algunas personas con experiencia y trayectoria política, pero es ella la que sigue tomando las decisiones. Su manera de ejercer el poder sigue siendo muy perceptiva, muy intuitiva y de ahí vienen los errores.

image.png

Parece que su estudio de organización de eventos y protocolo más su espíritu emprendedor le sirvieron a Karina para la política.

Sí, Karina tiende a profesionalizar el hobby. Pasó también con el tema de la pastelería. A ella le llega una torta que había pedido por catálogo y cuando le llega no tiene nada que ver con lo que había encargado. Entonces se pone a redecorar la torta. Cuando era chica, a Javier lo mandaban a fútbol y a ella a artes plásticas. Ella se da cuenta de que esos estudios de cerámica, escultura y pintura que había hecho en la Sociedad de Amigos de Bellas Artes le venían bien para poner linda la torta, pero eso termina en un estudio de decoración de tortas que dura cinco años, no es un cursito. Además ella es licenciada en relaciones públicas, tiene un posgrado en ceremonial y protocolo y tiene un par de tecnicaturas. Karina tiene muchos más diplomas para colgar que su hermano, que ostenta un doctorado que no tiene y es licenciado en economía, no más. Cuando ella entiende a finales de 2020 que su hermano es un producto político de alguna manera cosecha todo eso que sembró en esos estudios medio dispersos que había hecho desde que salió del secundario, mientras trabajaba como secretaria en estudios jurídicos y consultorios odontológicos.

Karina Milei, una "javierista"

En términos ideológicos, Milei tiene esta mirada anarcocapitalista y está muy influenciado por la escuela austríaca. ¿Y en el caso de Karina?

Ella no entiende nada de eso. Karina es pragmatismo, intuición, acompañarlo a él. Karina Milei pasaba al frente a dar examen y titubeaba. Mientras ella tiene el don de la oratoria, ella no. Esto se ve en las entrevistas con sus compañeros del primario y del secundario. Karina era una estudiante muy marginada del grupo. Nunca fue líder, era alguien que llegaba tarde a los chistes. Karina es javierista. Cuando le preguntes por cuestiones económicas o políticas ella va a responder lo que alguna vez le escuchó decir a su hermano.

Otra figura clave del mundo Milei es Santiago Caputo. ¿Cómo ve la relación entre Karina y Caputo en el llamado triángulo de hierro?

Hasta el momento en que yo investigué y cerré el libro, el triángulo de hierro funcionaba con menos ruidos de los que observo ahora. Igual, para mí nunca hubo un triángulo. Para mí es una línea recta con dos terminales: en una está Javier y en la otra Karina. Santiago Caputo es un asesor importantísimo para La Libertad Avanza y está afiliado a las ideas que propone Javier Milei, pero así hoy asesora a La Libertad Avanza o al presidente bien podría hacerlo para otro candidato o funcionario público. Lo que pasa con Caputo es que está cayendo en la trampa de la exposición pública. Él siempre quiso estar en las sombras, y hoy no sabe si quedarse atrás del telón o salir a escena, como el día del debate porteño. Estamos hablando del supuesto capo de la Side y va y le saca una foto al carnet de un fotógrafo. Qué cintura para sacarle protagonismo al candidato de Karina, que es Manuel Adorni.

En una entrevista dijo que “a Karina le encanta la plata”. ¿Ese es uno de sus puntos débiles?

Eso tiene un contexto: yo no dije que a Karina le encanta la plata en el sentido de que es una mercenaria y hace lo que sea por guita. Ella controla los gastos personales de su hermano desde 2013, 2014, cuando Javier no era un personaje mediático. Ella tiene control total sobre la agenda y la administración de su hermano. Por otro lado, cuando en 2020 y 2021 los hermanos deciden encarar esta aventura política Karina se dio cuenta de ponerle precio al interés de los empresarios, que son cholulísimos, por acercarse a Milei y sacarse una foto con él. Es plata para financiar la campaña, hasta la izquierda sabe que la guita que otorga el Estado por ley a las organizaciones es corta para tener un alcance nacional. Lo hizo también cuando se estrenó el documental Pandenomics, de Santiago Oría. Karina organizó para el post estreno un meet and greet. Armó una cena donde iban a estar el director y referentes de la derecha y el cubierto se cobraba. Karina es la primera que entendió que Javier Milei era un producto. No lo digo como algo malo: cualquier político es un producto. Él tenía un mensaje, un carisma y algo que vender. Y Karina se encargó de organizar todo lo que había alrededor. Eso incluye plata.

image.png LA CAPITAL/Marcelo Rubén Bustamante

El caso $Libra mostró la limitación de amateurismo y búsqueda de financiamiento, supongamos que para la campaña. ¿Ve algún reacomodamiento en el esquema de funcionamiento de los Milei?

De vuelta, el libro salió el 1 de diciembre y el caso $Libra explota el 14 de febrero. Está fuera del material que trabajé, pero veo algo que caracteriza mucho a los hermanos, que es la lealtad. Si ves su trayectoria de vida, han tenido tan poco roce social que o todo es una amenaza o a cualquier persona que se que se acerque con un gesto que ellos entienden como amoroso les levantan la barrera, al punto de ser muy influenciables. Milei lo conoce a Novelli desde hace muchos años, porque daba clases en esta escuela digital que tenía Novelli. Los hermanos nunca se olvidan de quienes les dieron una mano cuando no eran lo que son ahora. Cuando Novelli se acercó con esta propuesta de $Libra faltó una cabeza fría que dijera “me parece que esto es medio dudoso”. Y no hubo movimientos a partir del caso $Libra en la estructura del gobierno. En la entrevista con Jonathan Viale, de la que se dijeron un montón de cosas, yo me quedé con la parte en que Milei dice “tengo que reforzar los filtros ahora que soy presidente”. Y el único filtro es la hermana, que es la mujer más blindada de este gobierno. Es Karina la que autoriza los ingresos de estas tres personas ligadas al caso Libra. Karina aparentemente estaba al tanto de los contratos y es imposible que desconociera de qué se trataba esta criptomoneda.

Javier y Karina Milei, una sociedad política

El gobierno de Milei ya lleva 140 funcionarios echados o renunciados. En general, los gobiernos enfrentan crisis y hay recambios. ¿Milei podría ser presidente sin Karina en el día a día?

Te respondo con dos cosas que me dijeron muchas fuentes. Una es “menos mal que está Karina”, en el sentido de que esto funciona gracias a esta persona que ordena el mundo de ese hermano. Ayer (por el jueves) hizo seis horas de stream. Otra cosa que me decían tanto funcionarios en actividad como gente que se alejó del movimiento es que es imposible que Javier Milei gestione sin Karina.

El fuerte de Karina no es la oratoria ni la exposición. Sólo dio un discurso en el acto en parque Lezama. ¿La ve de candidata en algún momento?

No, pero tengo un dato y una intuición. Karina Milei está muy interesada en quedarse con la ciudad de Buenos Aires para borrar a Mauricio Macri. Por otro lado, viendo cómo funciona esa sociedad de hermanos, que hoy es una sociedad política, no me extrañaría ver en 2027 una boleta Milei-Milei. Hay que ver cuál de los dos va adelante. No sé quién sería compañero de fórmula de quién. Si Karina fuera candidata a vice y ganara, su trabajo sería ser presidenta del Senado. Igual, las dificultades para hablar en público se entrenan también. En Instagram hay una cantidad de masterclass que en dos horas salís hablando como un pajarito. Creo que los hermanos Milei se proyectan como funcionarios públicos de acá a seis años. En el fondo, lo que a mí me interesa, y Karina es una excusa para hablar de esto, es la cultura que Milei trajo e instaló. Insisto con las seis horas de stream: chicos que entrevistan al presidente en un canal que no encontrás en Flow, con esas luces bajas, con una manera particular de gestualizar, insultar e inventar apodos absolutamente despectivos. Y en ese coro de chupamedias y aduladores nadie hacía una pregunta, no que pusiera una duda, pero que intentara ampliar una respuesta del presidente. Eso es una cultura y va a permanecer incluso cuando Milei y su hermana no estén en el poder.

Karina y su manejo del poder

¿Cómo es la relación de Karina con su núcleo más cercano de colaboradores? ¿Ejerce el poder desde el temor a la guillotina, construye lealtad?

Con Karina tenés que ser obsecuente. Primero, no tenés que contradecirla. Segundo, tenés que destacarla. Tercero, tenés que demostrar suficiente lealtad al movimiento. Está la guillotina y también está el látigo. Porque Karina castiga, y a veces castiga con el silencio, que debe ser una de las formas más perversas de vincularse a nivel humano. Te retira la palabra, cosa que hace con su hermano también cuando se enoja. Su manejo del poder es silvestre, rudimentario, intuitivo. Y sus formas también lo son.

¿Qué pasa cuando le aplica el silencio a Javier?

Eso no lo voy a decir porque no lo puse en el libro. Mi sujeto de estudio es Karina Milei y no los efectos que produce el silencio de su hermana en quien hoy es presidente. Me interesaba contar la construcción de una mujer que en apenas tres años armó dos campañas que colocaron a un tipo extrañísimo como Milei primero como diputado y después como presidente. A lo largo del libro hay señales de cosas pero no profundizo en ellas, porque es una decisión periodística no hacerlas.

image.png LA CAPITAL/Marcelo Rubén Bustamante

¿Qué significa para la dirigencia política tradicional la aparición de Karina en un lugar tan protagónico? Macri le decía “la que vendía tortas por Instagram”, “la tarotista”.

Me da mucha gracia porque la casta, la gente que vivió de la política, están dentro del gobierno de Milei: Scioli, Patricia Bullrich. Los que perdieron, los que se quedaron afuera o cuestionan desde su lugar de políticos las propuestas La Libertad Avanza no soportan que un mediático que hablaba en la tele de inflación y sexo tántrico, un pichón de Durán Barba y una señora que hacía tortas y las vendía por internet hoy sean gobierno.

Es humillante.

Es humillante. Y veo en muchos amigos que militan en el kirchnerismo, por llamarlo de algún modo, que sienten mucha orfandad, no saben atrás de quién alinearse. Milei se encarga de dinamitar todos los puentes, y al mismo tiempo la oposición, o las oposiciones, están tan desdibujadas porque siguen en ese lugar de interrogante y de indignación. De preguntarse, gritándole al televisor “¿cómo puede ser que esto nos haya ganado?”. Bueno, fijate qué hiciste para que esto gane.