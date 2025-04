Unidos se planta con la fecha de la Convención Constituyente: "Sin excusas ni dilaciones"

El oficialismo rechaza la propuesta del peronismo de sesionar en 2026 e insiste con hacerlo en julio. "No nos van a marcar la cancha", advierten desde la Casa Gris

Pasadas las elecciones en Santa Fe, el oficialismo y la oposición tensan la cuerda por la fecha de la Convención Constituyente . Al borde de la mayoría en la asamblea, Unidos rechaza el planteo del peronismo de postergarla hasta 2026 y no se corre de su idea de hacerla en julio . “Sin excusas, sin dilaciones”, señalan desde la coalición de gobierno.

image.png

Estuvieron todas las tribus representadas. Felipe Michlig y Fabián Bastia por el radicalismo; Gisela Scaglia y Lucas Incicco por el PRO; Joaquín Blanco, Mariano Cuvertino y Varinia Drisun por el socialismo y Mariano Roca y Ariel Bermúdez por el javkinismo.

También se sentaron a la mes Walter Ghione y Damián Garcia por UNO, Fabián Peralta (GEN), Gabriel Real (PDP), Cristian Hoffmann (ERF), Daniel Aquino (Ucedé), Juan Mondino (Unir) y Claudia Giaccone (Hacemos). Sólo faltó la Democracia Cristiana.

Postergar la Constituyente a 2026, la propuesta del PJ

Este jueves, el bloque de constituyentes de Más para Santa Fe insistió con que la Convención sesione en 2026, pasadas las elecciones nacionales.

“Permitiría desarrollar el proceso en un contexto más propicio, con una agenda propia y la oportunidad de enriquecer el debate a través del diálogo abierto y exhaustivo con los actores de la vida santafesina”, argumentan.

“El gobernador tiene que escuchar el planteo casi unánime de la oposición y desistir de continuar con la reforma de espaldas a la gente”, escribió en su cuenta de X Juan Monteverde, que encabezó la lista de convencionales por distrito único.

Marcelo Lewandowski, al frente del bloque Activemos, también se posicionó en la misma línea. “Para nosotros la Convención debería sesionar en febrero y marzo. Sería legitimar más la reforma", dijo en diálogo con LT10 de Santa Fe.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/juanmonteverde/status/1915380905348157604&partner=&hide_thread=false El gobernador tiene que escuchar el planteo casi unánime de la oposición y desistir de continuar con la reforma de espaldas a la gente. pic.twitter.com/JHb3irXxQa — Juan Monteverde (@juanmonteverde) April 24, 2025

Ambos vectores peronistas suman 16 convencionales, doce por el espacio que aglutinó a Ciudad Futura, los senadores, el Movimiento Evita, el rossismo, el Frente Renovador y los intendentes y cuatro por el sector del senador nacional, pero por ahora no tienen la fuerza para mover al gobierno de su posición inicial.

En la Casa Gris, donde calculan que ya tienen una mayoría de al menos 38 votos, sostienen que el único motivo válido para patear la reforma para más adelante eran las Paso nacionales, suspendidas por el Congreso.

Más aún, creen que el peronismo apuesta a que la impronta reformista pierda impulso con el correr de los meses. “El PJ cree que los debates sobre ficha limpia y el fin de los fueros, como el tope de 75 años a los jueces de la Corte, se pueden diluir cuando transcurra el tiempo. Lo que no entiende es que no es una moda sino un cambio de época que la nueva Constitución debe reflejar. La reforma y el fin de los privilegios no van a esperar un año más”, dice un hombre de la mesa chica de Pullaro.

>> Leer más: De primera minoría a mayoría: el plan de Pullaro para la Constituyente

En el corazón del gobierno sostienen que la discusión de la fecha está atravesada por un cambio de paradigma en el ejercicio del poder. “Se discute entre el statu quo de los últimos 30 años y que desde que llegamos pusimos en crisis, y la posibilidad de cambiarlo de raíz en la nueva Constitución. No nos van a marcar la cancha. Sobre todo si les sacamos 20 puntos de diferencia”, advierten.

Austeridad y humildad, las consignas del oficialismo

A tono con el clima de época, el cónclave de Unidos se pronunció por una Convención austera.

En ese sentido, proponen que las sesiones se realicen en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia. Aunque la sala debería adaptarse para que puedan sentarse con comodidad 68 convencionales (uno se sentará en el estrado del presidente) sería una salida mucho más económica que alquilar otro espacio.

Además, desde Unidos resaltaron que los convencionales de la alianza oficialista renunciarán a cobrar un sueldo por su trabajo como constituyentes.

>> Leer más: El nuevo régimen que amasa Pullaro

En el encuentro de este miércoles por la noche en la capital provincial hubo también un espacio para analizar con mayor profundidad los resultados del 13A. Se advirtió la apatía del electorado y las luces de alerta que aparecieron en los principales centros urbanos. Allí Unidos estuvo por debajo del nivel provincial y tiene un horizonte desafiante para junio.

image.png LA CAPITAL/Celina Mutti Lovera

“Es un momento en que hay que tener mucha humildad”, dijo a La Capital un asistente a la reunión, en la misma línea que trazó Pullaro el mismo día de las elecciones y el miércoles posterior, cuando reunió a su tropa en Santa Fe.

“Queremos que sea una reforma constitucional amplia. Que sea legítima, más allá de que sea legal”, agregó.

Quedó pendiente discutir un borrador del reglamento de la Convención, que establecerá las reglas de funcionamiento y la cantidad de comisiones. Será tema de debate de la reunión que tendrán la semana que viene los 33 convencionales electos de Unidos. En principio, se verán las caras el próximo miércoles, un día antes de que Pullaro abra el período de sesiones ordinarias de la Legislatura, el último con la Constitución de 1962.