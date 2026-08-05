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Pablo Javkin opinó sobre la ley de tierras: "Debe discutirse dónde se aplican los porcentajes"

El intendente de Rosario sentó su posición sobre el debate que se dará este jueves en el Senado de la Nación

5 de agosto 2026 · 12:56hs
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En la Galería de Honor de las Banderas

Foto: La Capital / Archivo.

En la Galería de Honor de las Banderas, Javkin opinó sobre la ley de tierras que será debatida por el Senado de la Nación.

El Senado de la Nación será escenario este jueves del debate y tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, también conocido como ley de tierras. El intendente Pablo Javkin opinó que la discusión por los porcentajes de tierra a vender debe darse en forma local.

El mandatario rosarino habló sobre el temas tras el acto por el aniversario de la declaración de Rosario como ciudad, que se hizo en la Sala de Honor de las Banderas.

A Javkin le preguntaron directamente cómo votaría si fuera senador nacional por Santa Fe y respondió: “Ratificaría mi historia, tengo muy claro cómo votaría. Si bien todo se discute apasionadamente en la Argentina sobre un capítulo, hay una posición que sostuve toda la vida”.

Qué debe establecer la ley de tierras

“Este fue un tema que me ocupó en mi rol de legislador. Más que discutir porcentajes de tierra, se debería discutir dónde se aplican los porcentajes. Si los límites se ponen nacionalmente, es un problema. Si los límites se ponen provincialmente o por departamento, cambia totalmente la discusión”, sostuvo.

>> Leer más: Ley de tierras: Bullrich usó de ejemplo la seguridad de Rosario para defender el proyecto

Ojalá se encuentre un punto de acuerdo en eso. Los límites en la ley tampoco funcionaron mucho. El problema no es solo los extranjeros. Hay que discutir cómo la corrupción en la Argentina tiene capacidad para comprar tierras. Para poner límites a la corrupción propia y limitar los intereses que atentan contra la soberanía del país, los porcentajes de tierra se deben establecer por departamento y no como algo nacional”, finalizó Javkin.

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