Bullrich se diferenció otra vez de Milei y cuestionó un fallo contra periodistas en Formosa

La jefa del bloque oficialista en el Senado criticó al gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán. “La libertad de prensa se respeta”, planteó

Patricia Bullrich volvió a tomar distancia de un posicionamiento de Javie Milei. Esta vez, sobre la condena a periodistas en Formosa.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , tomó distancia del presidente Javier Milei al referirse a la condena de cuatro integrantes de un equipo periodístico que realizaron entrevistas y filmaciones en una comunidad originaria de Formosa y sostuvo que “la libertad de prensa se respeta”, al cuestionar al gobernador Gildo Insfrán.

El viernes, Milei celebró la sentencia dictada por el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas contra a la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Corbalán a “cinco días de arresto”, pena que puede ser sustituida por una multa de 282.550 pesos para cada uno.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el jefe del Estado arremetió duramente contra los profesionales del medio y el periodismo en general, a los que calificó de “basuras inmundas con micrófono” , al tiempo que afirmó que trabajan para “hacerle el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas”. El presidente cerró su posteo con la expresión “¡ciao!”.

La sentencia, identificada como Nº 351/2026 y dictada por el juez Omar Padilla, consideró que los periodistas infringieron el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa al desarrollar una actividad sin la autorización previa exigida y por carecer de un carnet para ejercer el periodismo.

TIRO POR LA CULATA Aquí el modelo por el que las basuras inmundas con micrófono suspiran a diario y por el que trabajan de modo tan intensamente. Sigan haciéndole el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas. CIAO! https://t.co/MkOD2k4VhR

De todos modos, la senadora se preguntó "qué clase de libertad y democracia hay en Formosa" y planteó que "la libertad de prensa se respeta".

“En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto. Para sorpresa de nadie y crítica de pocos, Insfrán cree que la provincia y los formoseños le pertenecen. ¿Pedir permiso para hablar con ciudadanos? ¿Qué clase de libertad y democracia hay en Formosa? La libertad de prensa se respeta. Y a los feudalismos dictatoriales les queda poco”, publicó Bullrich en su cuenta de X.

En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto.



Para sorpresa de nadie y critica de pocos, Insfran cree que la provincia y los formoseños le pertenecen.



¿Pedir permiso para hablar con ciudadanos? ¿Qué clase de libertad y democracia hay en Formosa?



La… https://t.co/NpWQEOMmZz — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 26, 2026

La denuncia contra los periodistas

El hecho se originó durante una cobertura realizada en septiembre de 2025 por el equipo de “Hambre de futuro”, un proyecto de La Nación, en la comunidad originaria San José, ubicada en la zona de Las Lomitas.

Los comunicadores habían viajado para realizar entrevistas y registrar las condiciones de vida de la comunidad.

Durante la cobertura, los integrantes del equipo fueron interceptados por efectivos policiales y trasladados a una dependencia, donde permanecieron alrededor de dos horas mientras eran notificados de una denuncia.

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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) rechazaron la resolución judicial y cuestionaron la sanción a los trabajadores de prensa.