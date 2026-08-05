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Un jugador de la selección se metió en el debate por la ley de tierras: "No se venden"

El futbolista fijó una postura contundente en redes sociales antes de que el gobierno de Javier Milei retirara del Senado el capítulo más resistido del proyecto

5 de agosto 2026 · 17:13hs
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Un jugador de la selección se metió en el debate por la ley de tierras: No se venden

El defensor central de la Selección Argentina, Lisandro Martínez, se pronunció en contra de la flexibilización en la venta de tierras contemplada en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el gobierno nacional.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, "Licha" lo hizo a través de sus historias de Instagram, donde reposteó un contenido audiovisual que mostraba paisajes de distintos puntos de la naturaleza del país acompañado por el texto "Defender las Tierras". A esto, el jugador del Manchester United le sumó la frase propia: "¡Las tierras argentinas no se venden!".

El deportista oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos, emitió este mensaje en la previa del debate parlamentario donde el Senado definiría los puntos de la iniciativa tras las arduas negociaciones políticas.

La Ley de Tierras en Argentina establece un tope máximo de dominio o posesión de tierras rurales en manos extranjeras del 15% a nivel nacional, provincial y municipal, prohibiendo además que una misma nacionalidad supere el 30% de ese porcentaje permitido.

En un primer momento el proyecto impulsado por el oficialismo y por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, proponía eliminar por completo estos límites, sin embargo la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, había introducido un esquema que elevaba el tope hasta el 25% para intentar destrabar acuerdos con gobernadores y bloques aliados.

Frente a la falta de los votos necesarios en la Cámara alta y al rechazo frontal de mandatarios provinciales, el oficialismo debió dar marcha atrás y postergar por completo el capítulo de extranjerización de tierras del proyecto de ley, optando por avanzar únicamente con los apartados que reunían consenso tales como los cambios en materia de desalojos, escrituración, expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego.

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