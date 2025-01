Un joven con enanismo se lanzó a la política con una campaña bizarra: "El candidato que no mide esfuerzo para cambiar Santa Fe"

En política todo vale para conseguir un voto. ¿En política todo vale para conseguir un voto? Las escenas que se ven en tiempos de campañas electoral son disparatadas, aunque caer en el ridículo no parece ser un freno para los candidatos. Es que ante la proximidad de las elecciones los políticos se permiten hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa y más en tiempos de la “bendita” boleta única donde prima exclusivamente la persona o el personaje, con tal de conseguir esos votos que pueden definir su destino en los próximos cuatro años.

Pero por si un distraído no logra leer el juego de palabras de los creativos publicistas de Peralta, la campaña se reforzó con otra consigna igual de sutil: “El candidato que no mide esfuerzo para cambiar Santa Fe” .

samu.jpg

Quién es Samuel Peralta

Samuel Peralta nació y creció en la ciudad de Santa Fe, más precisamente en Barrio Roma. Según él, desde pequeño aprendió que los desafíos no son un obstáculo, sino una oportunidad para crecer. "Como persona de baja estatura, he enfrentado muchas barreras, pero eso me enseñó a luchar con voluntad y trabajo para superarlas", confiesa.