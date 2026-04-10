Cocoliso González: "Quería seguir en Newell's, pero pasaron cosas y no me llamaron"

El delantero de Independiente del Valle, que este martes enfrentó a Central, habló de su paso por la Lepra y los deseos que tenía de continuar en el Parque

Carlos "Cocoliso" González pisó el césped del Gigante de Arroyito como titular de Independiente del Valle en el debut en la Copa Libertadores frente a Central . Justamente con el rival eterno de Newell's, club del cual se fue hace pocos meses y con una sensación de amargura por no haber podido continuar. "Me quedó la espina clavada, pero esto es fútbol", sostuvo el delantero paraguayo, que reconoció que había interés de las dos partes de quedarse en el Parque, pero "pasaron cosas".

El atacante hoy vive otro presente en el conjunto ecuatoriano, que no sólo lidera el torneo de su país sino que también está en competencia en un certamen internacional. Pero claro que en su interior le quedó "una espina clavada porque quería quedarme en Newell's, pero esto es fútbol".

González, quien fue partícipe de la importante igualdad que consiguió Independiente ante el Canalla, insistió: "Tenia el deseo de seguir en Newell's, pero pasaron cosas que no dependían de uno".

Cocoliso dijo: "Me quedé esperando"

Más adelante, Cocoliso expresó: "El cambio de administración, las elecciones... En su momento me llamaron. Me prometieron que estaba en el proyecto. Esperando y esperando me dejaron con ese deseo de continuar y no sucedió".

Cocoliso González jugó todo el partido ante Central en la presentación del conjunto ecuatoriano -el miércoles próximo será local ante Universidad Central- en condición de visitante, aunque su rendimiento no tuvo demasiado impacto y le costó ganar el duelo con los defensores Canallas. El atacante jugó todo el partido y recibió una tarjeta amarilla.