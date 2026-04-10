La ópera "El Barbero de Sevilla" se presentará en tres funciones en Teatro El Círculo

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Comercios de Rosario: capacitarán en digitalización para enfrentar la caída de ventas
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El uno x uno de Central: Campaz fue el más incisivo y que más peligró generó
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El tiempo en Rosario: viernes de sol pleno y una máxima de 24 grados
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Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado
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El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja
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Prisión preventiva para una falsa agente de viajes acusada de estafar a 19 clientes con tours truchos
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Causa Andis: ordenan volver a indagar a Diego Spagnuolo por el escándalo de presuntas coimas
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Nuevas reglas: quiénes ganan y quiénes pierden con la apertura de importaciones
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Cayó el último implicado y el crimen del joven en Funes quedó esclarecido en pocos días
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Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional
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Ley de glaciares: convocan a participar de la "demanda colectiva más grande de la historia"
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Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario
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El video viral del ex-Newell's que se siente el Peaky Blinders de la Lepra mendocina
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En su exposición ante el Senado, la jefa del MPA planteó limitar el acceso de menores a las redes sociales
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Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas
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La subasta de bienes incautados al delito en Rosario rompió un récord
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Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida