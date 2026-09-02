Un diputado del Reino Unido cruzó a Milei por su mensaje sobre Malvinas

"Seguirán siendo británicas", afirmó el conservador James Cartlidge, quien cuestionó al presidente tras el anuncio de una cadena nacional sobre el reclamo argentino por las islas

Cartlidge es un referente clave en materia de defensa del Partido Conservador, principal espacio opositor británico.

El diputado conservador británico James Cartlidge respondió a Javier Milei , luego de que el presidente anunciara una cadena nacional para abordar la cuestión Malvinas , y reafirmó la posición del Reino Unido sobre el archipiélago .

“Las Malvinas son y seguirán siendo británicas” , manifestó Cartlidge, referente clave en materia de defensa del Partido Conservador, principal espacio opositor.

El parlamentario utilizó su cuenta de X para responder a un mensaje del periodista Faisal Islam, quien había dado cuenta del anuncio de Milei presentándolo como parte del “reclamo histórico” argentino por las Islas Malvinas.

En su publicación, Cartlidge también reivindicó el papel de los soldados británicos durante la guerra de 1982 y vinculó su participación con la defensa de la soberanía que el Reino Unido reclama sobre las islas .

El legislador sostuvo: “Los soldados británicos lucharon y murieron para defender nuestra soberanía y la libertad de los habitantes de las Malvinas. Ese sacrificio nunca será olvidado, siempre estaremos al lado del pueblo de y su abrumador deseo de permanecer”.

The Falklands are British & they will remain British.



British soldiers fought & died to defend our sovereignty and the freedom of the Falkland Islanders.



That sacrifice will never be forgotten - we will always stand by the people of & their overwhelming desire to remain https://t.co/MCge8Wtl8E — James Cartlidge MP (@jcartlidgemp) September 2, 2026

La respuesta del diputado conservador salió a la luz luego de que Milei confirmara que este jueves brindará una cadena nacional dedicada a la cuestión Malvinas.

El gobierno mantiene bajo reserva los detalles del mensaje presidencial, al tiempo que el canciller Pablo Quirno aseguró este miércoles que la Argentina tiene posibilidades de avanzar hacia la recuperación de la soberanía sobre las islas y afirmó que el país está "más cerca" de alcanzar ese objetivo.

Sus declaraciones llegaron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteara la posibilidad de revisar la posición de Washington sobre las islas.