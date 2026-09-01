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A cuatro años del atentado contra Cristina, dirigentes reclamaron "nunca más la violencia política"

Una veintena de referentes de distintos partidos firmó una declaración conjunta. El peronismo confluirá en la puerta de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria

1 de septiembre 2026 · 18:11hs
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Se cumplen cuatro años del intento de asesinato de Cristina Kirchner.

Foto: Archivo / La Capital

Se cumplen cuatro años del intento de asesinato de Cristina Kirchner.

Dirigentes del peronismo, el radicalismo y otras fuerzas políticas difundieron una declaración conjunta al cumplirse cuatro años del atentado contra la expresidenta Cristina Kirchner, en la que reclamaron “nunca más la violencia política” y reivindicaron la legitimidad del adversario como condición para la convivencia democrática.

Entre los firmantes aparecen el jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria (UP), José Mayans, Sergio Massa y Diego Giuliano, por el Frente Renovador (FR), Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal), Ricardo Alfonsín (Frente Amplio por la Democracia) y Federico Storani (Radicalismo Auténtico).

También suscribieron el documento Juan Grabois, Martín Sabbatella, Guillermo Moreno, Leopoldo Moreau, Carlos Heller, Emilio Pérsico, Claudio Lozano, Gustavo López, Juan Carlos Alderete y otros referentes políticos.

Declaración conjunta

Bajo el título “La democracia no admite la eliminación del adversario”, la declaración fue difundida en el cuarto aniversario del intento de asesinato de la entonces vicepresidenta, ocurrido el 1° de septiembre de 2022.

“Aquel hecho no puede ser reducido a un episodio aislado ni desvinculado del clima político que lo precedió”, sostuvieron los firmantes, que ligaron ese contexto a “discursos de odio, campañas de estigmatización, noticias falsas (fake news), operaciones de desinformación y distintas formas de violencia política”.

El documento planteó, además, que existe “una frontera que ninguna democracia puede permitirse cruzar: cuando la eliminación simbólica del adversario abre paso a la posibilidad de su eliminación física”.

>>Leer más: Cristina Kirchner: un extitular del comité de la ONU reveló qué puede ocurrir con su condena

En ese sentido, los dirigentes señalaron que el aniversario del atentado “no interpela exclusivamente al peronismo ni a quienes acompañan políticamente a Cristina” sino “al conjunto del sistema democrático argentino”.

“En democracia, al adversario se lo enfrenta con ideas, argumentos, organización política y votos”, afirmaron, y advirtieron que nunca se lo debe perseguir “hasta convertir el ejercicio de la política en un riesgo para su libertad, su integridad o su vida”.

La declaración también hizo referencia al lawfare, definido como “la utilización de mecanismos judiciales, políticos y comunicacionales para perseguir, disciplinar o excluir dirigentes de la competencia democrática”.

El intento de asesinato de Cristina de Kirchner tuvo lugar el 1º de septiembre de 2022.

El intento de asesinato de Cristina de Kirchner tuvo lugar el 1º de septiembre de 2022.

Y cuestionó la articulación entre persecución judicial, operaciones mediáticas, noticias falsas y hostigamiento en redes.

Los firmantes relacionaron también el planteo con los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, aunque aclararon que se trata de “contextos históricos profundamente diferentes” y que no corresponde establecer “equivalencias simplificadoras”.

“Ningún proyecto de país puede construirse sobre la eliminación del que piensa distinto”, sostuvieron. El texto reivindicó finalmente la necesidad de recuperar “la legitimidad del adversario” y la posibilidad de “discutir profundamente sin negar el derecho del otro a existir políticamente” y “confrontar sin deshumanizar”.

>>Leer más: La Justicia embargó el departamento donde Cristina Kirchner cumple la prisión domiciliaria

La declaración concluyó con varias consignas: “Nunca más la eliminación del adversario. Nunca más la violencia política. Más democracia. Más participación. Más política”.

Paralelamente, se realizará un encuentro, a las 18, en la puerta de San José 1111 (donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria), que tendrá como orador a Máximo Kirchner.

Mensaje de Kicillof

A su vez, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, repudió la falta de avances judiciales al cumplirse el cuarto año del intento de magnicidio contra CFK y resaltó la necesidad de dar con los responsables ideológicos del hecho.

El mandatario bonaerense calificó de “realmente grave” que, tras cuatro años del ataque, la causa penal “no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales”.

Kicillof trazó una analogía entre la situación judicial de la referente peronista y la falta de condenas de fondo sobre la planificación del atentado.

“Cristina continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune. Son dos caras de una misma moneda: un plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo”, sentenció.

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