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Milei anunciaría sanciones para empresas que operen en Malvinas sin autorización argentina

La iniciativa estaría vinculada con el avance del proyecto petrolero offshore Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum

2 de septiembre 2026 · 15:20hs
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Milei anunciaría sanciones para empresas que operen en Malvinas sin autorización argentina

El presidente Javier Milei anunciaría este jueves por cadena nacional el envío al Congreso de un proyecto de ley para sancionar a empresas que desarrollen actividades en las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina, según confiaron fuentes cercanas al gobierno.

La iniciativa estaría vinculada con el avance del proyecto petrolero offshore Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, que prevé la explotación de hidrocarburos en aguas próximas al archipiélago.

El desarrollo del proyecto volvió a poner el foco sobre las actividades económicas en las islas. La propuesta contemplaría sanciones para empresas de la Argentina que brinden apoyo logístico o servicios a compañías que desarrollen actividades en las islas sin autorización del Estado argentino.

El anuncio se producirá después de que Donald Trump afirmara que Estados Unidos estaría dispuesto a revisar su posición sobre la soberanía de las Malvinas.

El mandatario estadounidense respondió que “siempre revisó todas las posiciones” y que la postura sobre las islas es “apenas una entre muchas”, en referencia a la posibilidad de que Washington modifique su histórica posición favorable a Inglaterra.

Milei anticipó los hechos como algo “muy fuerte” para “la causa más importante y sagrada” de los argentinos.

El mensaje presidencial que se conocerá este jueves buscará reivindicar el reclamo argentino de soberanía, reforzar el rechazo a la explotación unilateral de los recursos naturales en el área en disputa y resaltar que la recuperación de las islas debe darse por la vía diplomática.

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