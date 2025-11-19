Orillas, la ONG que se coronó como la "abanderada" de los rosarinos

La organización liderada por Carolina Roldán ganó un incentivo económico en el marco del premio Abanderados 2025. Los detalles de la gala

La ONG Orillas logró un nuevo peldaño de aquel sueño que construyó hace 15 años en un humilde sector del barrio República de la Sexta con la obtención del segundo lugar del premio anual Abanderados 2025 , certamen que condecora a quienes se destacan por su dedicación y compromiso con los demás. A propósito, la presidenta de Orillas, Carolina Roldán , contó sus sensaciones y anticipó los proyectos que tiene previstos con el premio económico que recibió, más allá del reconocimiento recibido tras la obtención del premio por el intendente Pablo Javkin y los funcionarios del programa Nueva Oportunidad, quienes apoyan a la ONG por su compromiso con la docencia, la formación y la inclusión social.

"No lo pudemos creer porque hicimos una excelente elección y nos dijeron que nos había votado mucha gente" , destacó entusiasmada Roldán en declaraciones a La Capital , mientras esperaba para volver en micro desde Ciudad de Buenos Aires, donde este martes por la noche se realizó la gala de los premios Abanderados 2025 en el Teatro Aenida y ante una multitud.

Si bien el primer premio fue para Juan Zemborain, de la Fundación Empujando Límites, Carito Roldán, no podía ocultar su felicidad y emoción como lo hizo durante casi toda la gala llevada a cabo desde las 20 a las 22.30, lapso en el que ocho finalistas de un total de 200 aspirantes se dieron a conocer en el escenario, se proyectaron sus historias y proyectos y luego recibieron una estatuilla conmemorativa por haber alcanzado esa instancia.

Luego vino el momento de anunciar a los dos ganadores, cuyos premios se repartían entre 16 y 6 millones de pesos respectivamente al primero y segundo Abanderado, además de una beca de estudio en una universidad privada para cada uno de los ocho nominados. Y allí, después de anunciar a Zemborain, Carito Roldán escuchó su nombre e inmediatamente los 58 integrantes de Orillas estallaron en una arenga bulliciosa en pleno teatro para festejar el logro obtenido.

"Hubo hinchadas y hasta llevaron bombos (risas). Cuando mostraron el video me emocioné y cuando me mencionaron me pasó otra vez: ver ese teatro hermoso a pleno eran demasiadas sensaciones en tan pocos días. Imaginate que fuimos en un micro con 58 personas, entre todo el equipo. Y lo bueno es que los alumnos y alumnas de Orillas pasearon por Buenos Aires porque muchos lo conocían por primera vez gracias a esta nominación", señaló visiblemente emocionada Roldán.

En ese sentido, sostuvo: "La elección era difícil porque competíamos con Buenos Aires, pero hicimos una excelente elección. Quedar entre 8 de 200 y luego ser la ganadora era una locura que no podía creer. Y me decían: «qué bueno que ganaste porque te votamos un montón»".

Mientras transcurría la charla con La Capital, Carito Roldán recibió un whatsApp del intendente Pablo Javkin para felicitarla por ser la Abanderada de los rosarinos, al tiempo que los funcionarios del programa Nueva Oportunidad, entre ellos Andrea Travaini, Ramón Soques y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tejeda, con quienes articulan los talleres y formación de oficios en Orillas, también aprovechaban para saludarla por su performance.

Proyectos en Orillas

Roldán analizó, por otra parte, qué proyectos tiene en mente con los fondos del premio, entre ellos establecerse y ampliar los espacios de Orillas allí en las instalaciones del club Unión y Fuerza, ubicado en Berutti al 2000, frente a la Siberia (CUR).

"La idea del premio poder mejorar las instalaciones, materiales y equipar el salón con muebles y ampliarlo. No nos va a alcanzar para tanto pero algo vamos a hacer", rescató.

Entre tanto, Roldán dejó notable impresión en los Abanderados de la Argentina Solidaria y ya recibió una invitación de la Fundación Navarro Viola.

"Nos propusieron desarrollar algunos proyectos con ellos, trabajar en primera infancia y adultos mayores de 60 años. La fundación, con más de 50 años de trayectoria, posee una casona en el barrio porteño de Recoleta y la misma sería destinada para dictar conferencias y muestras. Pero ahora, la alegría desborda las Orillas de esta ONG rosarina.