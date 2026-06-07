Un terremoto de magnitud 7,8 golpeó Filipinas: hay alerta de tsunami en la región

Hasta el momento no se habían reportado pérdidas humanas, pero si hubo daños materiales en la isla de Mindanao

Seguir a La Capital en Google

Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió la zona frente a las costas del sur de Filipinas, según indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), y se emitió un alerta de tsunami para Filipinas, Indonesia y Malasia.

El terremoto que sacudió la isla de Mindanao ocurrió alrededor de las 7.40 de la mañana del lunes (las 20.40 del domingo en Argentina).

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico anunció que era posible la formación de olas de hasta 3 metros en algunas costas de Filipinas, y que también existía la posibilidad de olas de hasta un metro en algunas costas de Indonesia y Malasia.

El tsunami, aunque con menor impacto, podría sentirse en Taiwán, Japón, Guam, Papúa Nueva Guinea y varias naciones y territorios insulares del Pacífico occidental.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., afirmó que están vigentes alertas de tsunami en varias provincias costeras de Mindanao.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LiveCamChaser/status/2063776721866784859&partner=&hide_thread=false Wow! Here's another clip from a Davao City, #Philippines Live Cam moments ago as a now 7.8M #Earthquake hit nearby prompting a #Tsunami Warning and knocking out the power to the camera. pic.twitter.com/hkyREDdMJ0 — LiveCamChaser (@LiveCamChaser) June 8, 2026

"A nuestros compatriotas en las provincias afectadas: por favor, atiendan la alerta de tsunami", dijo.

Y añadió: "Diríjanse a zonas más elevadas ahora mismo. No esperen. Su vida es más importante que cualquier cosa que dejen atrás".

Marcos aseguró que mantiene una "comunicación constante" con las autoridades locales y que ofrecerá actualizaciones a medida que evolucione la situación.