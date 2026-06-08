Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros

Economía Santa Fe construye su propio sello verde para el sector agropecuario

El Mundo Lento conteo de votos en el balotaje de Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Información General Un terremoto de magnitud 7,8 golpeó Filipinas: hay alerta de tsunami

Mundial 2026 Brasil pierde a Wesley por una lesión y en su lugar convoca a Éderson

La Ciudad Lanzan un plan de becas para alumnos de 7 grado de primaria y de secundario

La Ciudad El Festival de Cine Latinoamericano reunió a más de 5 mil espectadores

La Ciudad Un oso hormiguero gigante y un aguará guazú volvieron a su hábitat

Economía Agroactiva fue durante cuatro días la capital económica de la región

Política Los paros con trasfondo político calientan el conflicto aceitero

Por Claudio Berón Policiales El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en la Justicia Penal de Rosario

La Ciudad Paro docente en la UNR: Coad anunció una medida de fuerza de semana completa

Policiales Radiografía carcelaria de Santa Fe: más detenidos y plazas que no alcanzan

Policiales Condena por una emboscada de Los Menores que expuso a un policía corrupto

Por Matías Petisce La Ciudad Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: reclaman informe judicial

Policiales Entre Ríos: un juicio que combina drogas y política en el río Paraná

Información general Triquinosis: recomiendan no consumir embutidos y chacinados caseros

La Ciudad Secuestraron casi 40 motos tras un fuerte operativo de control en la zona oeste

Política Lázaro Báez fue internado de urgencia por un cuadro de pulmonía

Por Matías Petisce La Ciudad Guerra de repartidores: siguen los cruces entre el sindicato y las apps