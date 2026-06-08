Lo balearon cuando entró a robar a una casa: descubrieron que es policía y quedó detenido Ocurrió la mañana del lunes en Santa Fe. El presunto autor de los disparos está demorado y el policía, que trabajaba en Rosario, quedó detenido por tentativa de robo 8 de junio 2026 · 11:39hs

Un policía suspendido que trabajaba en Rosario entró a robar a una casa de Santa Fe y fue baleado.

Un llamativo episodio tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe, donde un policía de 33 años intentó entrar a robar a una casa y terminó herido a balazos. El agente trabajaba en Rosario y había sido pasado a disponibilidad en el marco de una causa por abuso. Ahora quedó bajo custodia policial.

El agente Jonatan Alberto E., trabajaba en la Sección Canes de la Unidad Regional II de Rosario pero había sido apartado de la fuerza, por lo cual estaba viviendo en la capital provincial. Este lunes, la Justicia ordenó su detención mientras permanece internado en el hospital Cullen.

Es que durante este lunes, pasadas las 7, el agente habría intentado ingresar a robar a una vivienda de calle Europa al 8400. Allí, de acuerdo a una versión preliminar de los hechos, el dueño de la vivienda intentó repeler el asalto y realizó disparos que hirieron al agente.

Ahora, el suceso decantó en dos actuaciones distintas en el Ministerio Público de la Acusación. Por un lado la secuencia de los disparos que dejaron herido al policía, por lo cual el presunto autor se encuentra demorado. Mientras que el fiscal Ignacio Lascurain solicitó la custodia del agente, que está internado, bajo la carátula de tentativa de robo o hurto.